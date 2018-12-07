Airbnb, Booking и TripAdvisor хотят развлекать туристов

Люди хотят пережить моменты, которые можно выложить в Instagram, говорит представитель Marriott Эрика Акоста Мария Плотникова / РИА Новости

Люди тратят все больше денег на развлечения во время туристических поездок. Поэтому гостиничные операторы и такие онлайн-сервисы, как Airbnb, Booking, TripAdvisor и Expedia, хотят заниматься организацией их досуга, а не просто бронированием жилья или авиабилетов. Так они стремятся завершить цифровую революцию в туристическом бизнесе.

Траты туристов на экскурсии и другие развлечения за последние пять лет увеличились на 21% до $159 млрд, согласно Phocuswrigth. Но до сих пор они приобретают около 80% экскурсий офлайн – во время прогулок, по телефону или через традиционные турагентства. Онлайн-сервисы и такие сети, как Hyatt Hotels и Marriott International, могли бы увеличить выручку, предлагая туристам зарезервировать экскурсии на своем сайте и получая за это комиссию. «Это последняя область туризма, которая еще не перешла полностью в онлайн», – отмечает Кэролайн Бремнер, руководитель отдела исследований в сфере путешествий и туризма Euromonitor International.

Обычно тургагенты сами предлагают людям экскурсии и другие услуги. Но теперь онлайн-сервисы тоже позволяют выбирать экскурсии. «Гораздо проще планировать свои поездки через приложения. Не знаю, как люди обходились без этого раньше», – говорит жительница Лос-Анджелеса Фатима Сатья, которая пользуется сервисами Experiences от Airbnb и Viator от TripAdvisor.

Турагентов онлайн-конкуренция пока не беспокоит, поскольку они предлагают клиентам индивидуально подобранные маршруты, утверждает Эрика Рихтер из представляющей их интересы организации American Society of Travel Advisors. «[Клиенты] всегда будут возвращаться к турагентам благодаря уровню обслуживания, которое может предложить только живой человек», – говорит она.

TripAdvisor утверждает, что бронирование экскурсий и развлечений – самый быстрорастущий источник ее выручки. В прошлом году она заработала на этом около $180 млн. TripAdvisor предлагает более 140 000 видов досуга – от уроков по выпечке кондитерских изделий в Париже до трехдневных экспедиций в джунгли Амазонки. Ранее в этом году TripAdvisor приобрела компанию Bokun, чтобы туроператоры, работавшие раньше офлайн, могли предлагать свои услуги на ее платформе.

Booking в августе запустил в США сервис Booking Experiences, предлагая путешественникам список рекомендуемых развлечений, которые можно забронировать. Вице-президент Booking Рам Папатла надеется, что это позволит компании приобрести лояльных клиентов.

Airbnb запустила свой сервис Experiences два года назад. Сначала экскурсии на нем предлагали местные гиды лишь в нескольких десятках городов. Теперь Airbnb предлагает пользователям свыше 15 000 развлечений более чем в 1000 городов. «Идея в том, чтобы однажды Airbnb стал сервисом, позволяющим полностью организовать поездку», – говорит руководитель Airbnb Experiences Джо Заде.

Гостиничные сети Hyatt и Marriott тоже работают в этом направлении. Последняя в прошлом году инвестировала в платформу для поиска развлечений PlacePass. Теперь это позволяет Marriott предлагать более 110 000 туров через интернет даже тем, кто не проживает в ее отелях. «Люди хотят пережить моменты, которые можно выложить в Instagram, – говорит представитель Marriott Эрика Акоста. – Мы замечаем, что ради них они и отправляются в путешествия».

Перевел Алексей Невельский

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