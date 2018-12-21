Uber в России перейдет на новое приложение из-за сделки с «Яндексом»

Старое приложение будет работать лишь за рубежом

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В начале 2018 г. российский бизнес Uber вошел в состав «Яндекс.Такси» Дмитрий Новожилов / Ведомости

В России запустилось новое приложение Uber Russia, сообщил представитель компании. С сегодняшнего дня его можно скачать в App Store и Google Play.

В начале 2018 г. российский бизнес Uber вошел в состав «Яндекс.Такси». В совместном предприятии у «Яндекса» 59,3%, у Uber — 36,6%, остальное — у сотрудников. Запуск нового приложения связан с этой сделкой, подтвердил представитель Uber «Ведомостям»: «При разработке нового приложения использовались картографические знания и экспертиза "Яндекса"».