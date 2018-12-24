Glorax Group Андрея Биржина запускает сеть детских стоматологий

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













В сегменте детской стоматологии на самом деле высокая конкуренция – но не за клиентов, а за высококвалифицированных специалистов Роман Храмовник / ИТАР-ТАСС

О запуске Glorax Group сети детских стоматологических клиник CrocoDent «Ведомостям» рассказал основной владелец компании Андрей Биржин. По его словам, для этих целей входящая в группу Glorax Life учредила фонд, через который бизнесмен намерен вложить в новый проект около 500 млн руб. в течение трех лет. Среди инвесторов фонда, кроме Glorax Group, еще несколько предпринимателей, отметил Биржин, не называя имен. Отвечать за развитие CrocoDent будет супруга Биржина София – она по профессии детский стоматолог-ортодонт.

Биржин – бывший акционер Tekta Group, в прошлом одного из крупнейших девелоперов Подмосковья. В 2014 г. он продал свою долю в ней и создал Glorax Group. Последняя планировала вложить в девелоперские, инфраструктурные проекты, гостиничный бизнес и IT-стартапы около $3 млрд. Сейчас в строительном портфеле Glorax Group проектов на 2,5 млн кв. м в Петербурге и Московском регионе, крупнейшие из них – «Лиговский сити» (800 000 кв. м) и Golden City (450 000 кв. м) в Петербурге.