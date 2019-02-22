«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин считает китайский рынок очень важным Михаил Метцель / ТАСС

Права китайской CEFC на покупку нефти «Роснефти» перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании. Речь идет о контракте на поставку 48 млн т (изначально стороны договаривались о 50 млн т), он был заключен в 2017 г.

Контракт, который примерно на четверть должен был увеличить поставки «Роснефти» в Китай, заключался на фоне переговоров между CEFC и консорциумом Glencore и Катарского инвестфонда о выкупе китайцами доли в 14,16% в «Роснефти». Но в 2018 г. СEFC была признана банкротом. «Роснефть» неоднократно подчеркивала, что контракт действителен, но кто стал контрагентом по нему – не раскрывала. В середине октября собеседники «Ведомостей» рассказывали, что «Роснефть» может начать поставлять нефть «дочке» китайского госфонда CITIC – CITIC Resources. Но в ходе банкротства CEFC ее сингапурская «дочка» CEFC Shanghai International Group была передана в CITIC напрямую, сказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам соглашения. Вместе с передачей трейдингового бизнеса CEFC в CITIC перешли и обязательства по контракту с «Роснефтью».

Российская госкомпания отмечает, что исходя из текущих макропараметров стоимость контракта составляет не менее 18,59% от стоимости активов «Роснефти». На конец прошлого года активы «Роснефти» по бухгалтерскому балансу оценивались в 12,3 трлн руб., а значит, сумма контракта составила 2,3 трлн руб.

Передача контракта другому юридическому лицу произошла в связи с тем, что при реорганизации CEFC «трейдинговые функции полностью передаются сингапурскому офису», отметил представитель «Роснефти».

Контракт «Роснефти» и CEFC предусматривает механизм автоматического продления еще на пять лет без снижения количества поставок, в случае если стороны не предъявят взаимных претензий. Таким образом, суммарные отгрузки по этому контракту могут составить около 100 млн т, рассказывали «Ведомостям» два собеседника, близких к разным сторонам соглашения. Контракт, заключенный между госкомпанией и китайской CEFC в 2017 г., и сейчас реализуется согласно изначально определенным условиям, сообщил человек, близкий к одной из сторон.

В прошлом году Азия стала ключевым направлением для «Роснефти»: в 2018 г. компания поставила туда 59,2 млн т, тогда как в Европу – 55,8 млн т. «Поставлять нефть в Китай для «Роснефти» выгоднее, чем в Европу, – выше доходность, плюс китайцы предоставляют авансы», – говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

«Для «Роснефти» главное, что контракт действующий и контрагентом по нему, по сути, выступает контролируемая государством компания. Это дает достаточно высокий уровень комфорта с точки зрения кредитных и прочих рисков», – отмечает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Сингапур является одной из самых комфортных с точки зрения регулирования юрисдикций для трейдингового бизнеса. Например, головная компания швейцарского нефтетрейдера Trafigura зарегистрирована именно в Сингапуре», – сказал эксперт. Источник, близкий к одной из сторон контракта, поясняет, что CITIC структурировал трейдинговый бизнес в Сингапуре и именно поэтому перевел контракт на сингапурскую «дочку» CEFC, которая досталась ему с другими активами обанкротившейся компании.

«Обычно, если компания банкротится, ее прежние обязательства и контракты переходят тому, кто приобретает активы обанкротившейся структуры. Перезаключать контракт потребовалось для удобства CEFC Shanghai и ее акционера при структурировании бизнеса», – говорит Полищук.