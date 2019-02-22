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Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: «Роснефть» заменила покупателя

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай

После банкротства CEFC формальным покупателем российской нефти стала «дочка» китайского госфонда CITIC

Права китайской CEFC на покупку нефти «Роснефти» перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании. Речь идет о контракте на поставку 48 млн т (изначально стороны договаривались о 50 млн т), он был заключен в 2017 г.

Контракт, который примерно на четверть должен был увеличить поставки «Роснефти» в Китай, заключался на фоне переговоров между CEFC и консорциумом Glencore и Катарского инвестфонда о выкупе китайцами доли в 14,16% в «Роснефти». Но в 2018 г. СEFC была признана банкротом. «Роснефть» неоднократно подчеркивала, что контракт действителен, но кто стал контрагентом по нему – не раскрывала. В середине октября собеседники «Ведомостей» рассказывали, что «Роснефть» может начать поставлять нефть «дочке» китайского госфонда CITIC – CITIC Resources. Но в ходе банкротства CEFC ее сингапурская «дочка» CEFC Shanghai International Group была передана в CITIC напрямую, сказали «Ведомостям» два источника, близких к разным сторонам соглашения. Вместе с передачей трейдингового бизнеса CEFC в CITIC перешли и обязательства по контракту с «Роснефтью».

Российская госкомпания отмечает, что исходя из текущих макропараметров стоимость контракта составляет не менее 18,59% от стоимости активов «Роснефти». На конец прошлого года активы «Роснефти» по бухгалтерскому балансу оценивались в 12,3 трлн руб., а значит, сумма контракта составила 2,3 трлн руб.

Передача контракта другому юридическому лицу произошла в связи с тем, что при реорганизации CEFC «трейдинговые функции полностью передаются сингапурскому офису», отметил представитель «Роснефти».

Контракт «Роснефти» и CEFC предусматривает механизм автоматического продления еще на пять лет без снижения количества поставок, в случае если стороны не предъявят взаимных претензий. Таким образом, суммарные отгрузки по этому контракту могут составить около 100 млн т, рассказывали «Ведомостям» два собеседника, близких к разным сторонам соглашения. Контракт, заключенный между госкомпанией и китайской CEFC в 2017 г., и сейчас реализуется согласно изначально определенным условиям, сообщил человек, близкий к одной из сторон.

В прошлом году Азия стала ключевым направлением для «Роснефти»: в 2018 г. компания поставила туда 59,2 млн т, тогда как в Европу – 55,8 млн т. «Поставлять нефть в Китай для «Роснефти» выгоднее, чем в Европу, – выше доходность, плюс китайцы предоставляют авансы», – говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

«Для «Роснефти» главное, что контракт действующий и контрагентом по нему, по сути, выступает контролируемая государством компания. Это дает достаточно высокий уровень комфорта с точки зрения кредитных и прочих рисков», – отмечает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Сингапур является одной из самых комфортных с точки зрения регулирования юрисдикций для трейдингового бизнеса. Например, головная компания швейцарского нефтетрейдера Trafigura зарегистрирована именно в Сингапуре», – сказал эксперт. Источник, близкий к одной из сторон контракта, поясняет, что CITIC структурировал трейдинговый бизнес в Сингапуре и именно поэтому перевел контракт на сингапурскую «дочку» CEFC, которая досталась ему с другими активами обанкротившейся компании.

«Обычно, если компания банкротится, ее прежние обязательства и контракты переходят тому, кто приобретает активы обанкротившейся структуры. Перезаключать контракт потребовалось для удобства CEFC Shanghai и ее акционера при структурировании бизнеса», – говорит Полищук.

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