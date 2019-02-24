Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4761 от 25.02.2019 под заголовком: Премия за рост

«Северсталь» изменила систему премирования сотрудников

Компания увеличит премию при достижении целевого роста EBITDA

С 1 апреля 2019 г. «Северсталь» повысит заработную плату сотрудникам в среднем на 4,3% и изменит систему начисления премий. Их размер увеличится на 50%, но выплата будет привязана к выполнению целей по приросту EBITDA, рассказал «Ведомостям» представитель «Северстали». Стратегия компании предполагает ежегодный рост EBITDA на 10–15%. В 2019 г. планируется обеспечить этот рост без учета рыночных факторов, передал гендиректор компании Александр Шевелев через представителя: «Чтобы повысить нацеленность сотрудников на общий результат, компания объявила программу повышения годовой премии за достижение этой цели для всех сотрудников – от рабочих до топ-менеджмента». Премия будет начисляться, по его словам, если план по приросту EBITDA будет выполнен минимум на половину. Она будет начисляться с 2020 г. по итогам работы в 2019 г.

«Размер вознаграждения каждого сотрудника, как и ранее, будет зависеть от выполнения индивидуальных целей», – подчеркнул Шевелев. Представитель «Северстали» пояснил, что процент годовой премии разнится от должности к должности и зависит от уровня ответственности сотрудника. Размер премии у каждого сотрудника прописан в договоре. Она состоит из двух частей: за достижение корпоративных целей и за достижение личных целей. Если компания достигнет запланированного роста показателей EBITDA в 2019 г., на 50% будет увеличена вся сумма премии, рассказал представитель.

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Комментарии
lukas1963
08:30 25.02.2019
Забота о ближних не может не радовать. Однако на EBITDA влияют и макрофакторы, кроме того не все категории сотрудников могут влиять на нее изнутри. Успехов компании!
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