«Нижнекамскнефтехим» поделится прибылью с акционерами впервые за три года

«Нижнекамскнефтехим», один из крупнейших игроков на мировом рынке синтетических каучуков, выпускает более 120 видов продукции Алексей Насыров / РИА Новости

Совет директоров «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) рекомендовал направить на выплаты акционерам за 2018 г. почти 36,5 млрд руб., сообщила компания. Эта сумма соответствует 150% чистой прибыли компании за отчетный год, которая составила 24,25 млрд руб. (по РСБУ). В 2006–2015 гг. дивиденды «Нижнекамскнефтехима» составляли 30% чистой прибыли по РСБУ, а за 2016–2017 гг. не начислялись в принципе.

В случае утверждения акционерами рекомендаций совета директоров дивиденд на одну акцию «Нижнекамскнефтехима» за 2018 г. составит 19,94 руб., что станет для компании рекордным показателем. В течение 2010–2015 гг. размер дивидендных выплат колебался в пределах от 1 руб. (за 2013 г.) до 4,34 руб. (за 2015 г.), а в 2005–2009 гг. не превышал 67 коп. на бумагу.

Возможность пятикратного роста дивидендов даже по сравнению с рекордным показателем 2015 г. компания объясняет тем, что на вознаграждение акционеров предполагается направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет. На середину 2018 г. она составляла более 138 млрд руб., следует из отчетности компании.

«Нижнекамскнефтехим», один из крупнейших игроков на мировом рынке синтетических каучуков, выпускает более 120 видов продукции, входит в группу компаний ТАИФ. Последней принадлежит 81,16% акций «Нижнекамскнефтехима», в том числе напрямую (22,22%) и через 100%-ную «дочку» – ООО «Телеком-менеджмент» (58,94%).

В планах НКНХ построить комплекс по производству этилена суммарной мощностью 1,2 млн т. Строительство предполагается начать в 2019 г., первую очередь мощностью 600 000 т ввести в эксплуатацию в 2023 г., вторую – в 2027 г. Общая стоимость проекта оценивается в сумму 234,2 млрд руб., сообщал «Интерфакс» со ссылкой на материалы компании. Предполагается, что завершение проекта более чем в два раза увеличит выручку НКНХ (188,9 млрд руб. в 2018 г. по РСБУ).

Вопросы, связанные с финансированием этого проекта, – одна из причин, по которой НКНХ воздерживался от выплаты дивидендов в 2016–2017 гг., объяснял генеральный директор ТАИФ Альберт Шигабутдинов летом 2018 г. Позднее компания сообщила, что привлекла для реализации проекта синдицированный Deutche Bank кредит в размере 807 млн евро и заняла еще 40 млрд руб. на российском рынке.

На фоне сообщения о возможной выплате дивидендов и их размере стоимость акций «Нижнекамскнефтехима» значительно выросла. Через час после открытия торгов они оценивались в 100,1 руб. за бумагу – на 60% дороже, чем в момент закрытия торгов 7 марта. Сейчас оценка стабилизировалась на уровне около 91 руб. за акцию, но это по-прежнему выше предыдущего пикового значения 76,1 руб. (декабрь 2016 г.).