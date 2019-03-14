Правительство предложило способ снизить цену бензина на Дальнем Востоке
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Правительство предложило установить скидку к тарифу на транспортировку железнодорожным транспортом бензина, дизельного топлива и авиакеросина на Дальний Восток, а к тарифу на перевозку топлива, поставляемого на экспорт, ввести надбавку.
Предложенные меры должны применяться с учетом экономического эффекта для РЖД и нефтяных компаний, говорится в протоколе совещания 7 марта у вице-премьера Дмитрия Козака («Ведомости» ознакомились с копией протокола совещания, его достоверность подтвердил представитель Козака). Также перевозчикам топлива в восточном направлении может быть предоставлен приоритетный доступ к железнодорожной инфраструктуре. Вице-премьер поручил ФАС, Минтрансу, Минэнерго и Минэкономразвития до 30 марта подготовить предложения по этим вопросам.
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