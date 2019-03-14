Знаменитый ресторан «Арагви» закрыт из-за конфликта
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Культовый ресторан «Арагви» на Тверской улице закрыт – информация об этом появилась на странице Faсebook одного из поваров ресторана Нугзара Небиеридзе. «Друзья, сам не верю, но ищу работу, – пишет повар «Арагви», – он [ресторан], к сожалению, теперь закрыт». «На текущий момент принято решение об остановке проекта», – подтвердил информацию повара представитель компании «Ташир», которая управляла рестораном.
«Арагви», знаменитый московский ресторан, расположен на Тверской улице. Помещение ресторана – часть объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница «Дрезден». Здание приобрело нынешний вид в 1930-х гг., тогда же здесь был открыт ресторан грузинской кухни «Арагви» под руководством Лонгиноза Стажадзе. По городской легенде, инициатива открыть грузинский ресторан принадлежит сталинскому наркому внутренних дел Лаврентию Берии. При реконструкции, проходившей в начале 2000-х гг., была обнаружена кирпичная кладка палат XVII в.
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