Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4774 от 15.03.2019 под заголовком: «Арагви» закрыт на конфликт

Знаменитый ресторан «Арагви» закрыт из-за конфликта

Спорят управляющая компания Самвела Карапетяна и собственник помещения – семья Ары Абрамяна

Культовый ресторан «Арагви» на Тверской улице закрыт – информация об этом появилась на странице Faсebook одного из поваров ресторана Нугзара Небиеридзе. «Друзья, сам не верю, но ищу работу, – пишет повар «Арагви», – он [ресторан], к сожалению, теперь закрыт». «На текущий момент принято решение об остановке проекта», – подтвердил информацию повара представитель компании «Ташир», которая управляла рестораном.

«Арагви», знаменитый московский ресторан, расположен на Тверской улице. Помещение ресторана – часть объекта культурного наследия регионального значения «Гостиница «Дрезден». Здание приобрело нынешний вид в 1930-х гг., тогда же здесь был открыт ресторан грузинской кухни «Арагви» под руководством Лонгиноза Стажадзе. По городской легенде, инициатива открыть грузинский ресторан принадлежит сталинскому наркому внутренних дел Лаврентию Берии. При реконструкции, проходившей в начале 2000-х гг., была обнаружена кирпичная кладка палат XVII в.

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Комментарии
neur
13:59 15.03.2019
шутите: "бедных армян"? Как говорится: "А вы не путайте благосостояние Армении и армянской нации". Всем хороших выходных.
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