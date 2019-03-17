«Аэрофлот» решил взять пример с лоукостеров

Статья опубликована в № 4775 от 18.03.2019 под заголовком: «Аэрофлот» хочет больше брать с пассажиров

Каждый пятый рубль выручки «Аэрофлот» хочет получать за счет продажи дополнительных услуг пассажирам Максим Стулов / Ведомости

«Аэрофлот» хочет в обозримом будущем довести долю дополнительных платных услуг в выручке с нынешних 6% до 20%, рассказал на пресс-конференции гендиректор крупнейшей в России авиакомпании Виталий Савельев. 6% среди глобальных авиакомпаний – это очень хороший результат, отметил он. А для повышения доли таких доходов «Аэрофлот», по его словам, планирует ввести ряд новых дополнительных платных услуг для пассажиров.

Дополнительные доходы – это платежи партнеров по программе лояльности «Аэрофлот-бонус», продажи услуг авиакомпании (за сверхнормативный багаж, выбор места на борту, повышение в классе обслуживания и др.) и ее партнеров (страховки, отели, аренда авто, «Аэроэкспресс», SkyShop), платная еда на борту, реклама, трансфер, продажа на борту доступа в интернет, пояснил представитель «Аэрофлота».

Вариантов новых услуг много, добавил Савельев, есть порядка 20 инициатив: например, забрать багаж из дома или поздравить персонально с днем рождения на борту. Другие варианты он называть не стал. Скоро «Аэрофлот», по словам Савельева, организует краудсорсинг с пассажирами, где попросит оценить представленные варианты и добавить свои. Краудсорсинг будет проведен в социальных сетях, у «Аэрофлота» в них около 2,5 млн подписчиков.

«Без изменения бизнес-модели быстро увеличить выручку от продажи дополнительных услуг невозможно – все авиакомпании уже реализуют весь спектр: берут плату за места с дополнительным пространством для ног, за выбор места и сверхнормативный багаж, продают товары на борту. Что-то новое придумать сложно», – рассуждает гендиректор агентства Infomost Борис Рыбак. Но если сконцентрировать усилия на дополнительных услугах, то за 5–7 лет возможно втрое увеличить их долю в общей выручке, считает Рыбак.

У лоукостеров доля дополнительных услуг в выручке традиционно выше. Ведь в стоимость авиабилета у них входит только собственно транспортировка человека, все остальные услуги у них сегментированы и предоставляются за отдельную плату: перевозка багажа, продажа любого питания, приоритетная регистрация и проч., продолжает Рыбак. Например, у крупнейшего в Азии лоукостера AirAsia доля дополнительных услуг в выручке в 2017 г. составила 20%, говорится в отчете компании. У третьего европейского лоукостера – Wizz Air их доля в 2018 г. достигла 42%.

У европейских перевозчиков значительную долю дополнительных доходов составляет продажа алкоголя, а в России российские авиакомпании алкоголь продавать не могут, напоминает сотрудник российской авиакомпании.

В отчетности «Аэрофлота» по МСФО за 2018 г. говорится, что прочая выручка компании, включающая в том числе продажу на борту товаров, питания, доходы гостиничного хозяйства, составила 22 млрд руб., или 3,6% от общей выручки группы. Представитель компании это не поясняет.

Представители S7 и Utair финансовые показатели не комментируют.