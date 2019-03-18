Бизнес / Торговля и услуги

Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра»

Претензии связаны с неуплатой налогов и обналичиванием части выручки

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с ФСБ провели обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник. Информацию «Ведомостям» подтвердил сотрудник правоохранительных органов. Запросы в «Красную икру» и ФСБ остались без ответа.

«Красная икра» – сеть рыбных магазинов и морепродуктов; в Москве под этой вывеской работает свыше 90 точек. Владелец сети, как сказано на ее сайте, – компания «Сахалин рыба». Два человека, работающих в рыбопромышленных компаниях, называют бенефициаром «Красной икры» и «Сахалин рыбы» предпринимателя Александра Борисика. Человек с таким именем, отчеством и фамилией является единственным владельцем компаний «Сахалинская рыба» и «Икра»: они занимаются оптовой и розничной торговлей рыбой и морепродуктами соответственно, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Права на товарный знак «Сахалин рыба», который указан на сайте ритейлера, также принадлежат ему, по данным СПАРКа и Роспатента.

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