Статья опубликована в № 4795 от 15.04.2019 под заголовком: «Роснефть» угодила в болото
Минприроды согласилось с просьбой «Роснефти» продать нефтяной участок для загрузки Севморпути
Но его запасы могут оказаться скромнее, чем рассчитывает компания
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Минприроды по просьбе «Роснефти» согласно провести конкурс на Западно-Иркинский участок недр
Александра Астахова / Ведомости
Минприроды по просьбе «Роснефти» согласно провести конкурс на Западно-Иркинский участок недр (север Красноярского края) с вероятными запасами нефти и газа в 500 млн т условного топлива, следует из письма Минприроды президенту Владимиру Путину от 10 апреля. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердил собеседник, близкий к Минприроды. Это письмо было ответом на просьбу «Роснефти» выставить Западно-Иркинский участок на конкурс в этом году.
Представитель Минприроды от комментариев отказался, представители Путина и «Роснефти» на вопросы «Ведомостей» не ответили.
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