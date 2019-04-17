General Electric может помешать заказать в России винты для газовозов «Новатэка»
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Верфь «Звезда» (принадлежит «Роснефти», «Роснефтегазу» и Газпромбанку) не планирует закупать у Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) гребные винты для 15 арктических газовозов, которые «Звезда» построит для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ – 2». Об этом «Ведомостям» рассказали два человека, близких к ОСК. Хотя у 15 таких судов, построенных для «Новатэка» на южнокорейской верфи Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, гребные винты были единственным существенным компонентом, заказанным у ОСК, добавляет один из собеседников «Ведомостей».
Входящий в ОСК Центр судоремонта «Звездочка» отгрузил для тех первых 15 газовозов 45 винтов, каждый диаметром почти 6 м и массой под 40 т. Контракт принес «Звездочке» несколько десятков миллионов евро и загрузил производство винтов на пару лет, говорит сотрудник ОСК.
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