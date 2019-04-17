Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4798 от 18.04.2019 под заголовком: «Газпром» закачает меньше

Европа стала покупать меньше российского газа

«Газпром» сообщил о снижении закачки в ПХГ из-за теплой погоды

Потребность Европы в российском газе для его закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) будет существенно ниже, чем в прошлые годы, сообщил в среду «Газпром». Компания связывает это с теплой погодой. Традиционно европейские потребители начинают пополнять свои хранилища с началом весны.

Монополия начала это делать 6 марта: на 15 апреля она закачала 1,4 млрд куб. м. Общий объем ее газа в хранилищах Европы увеличился до 6,4 млрд куб. м, говорится в сообщении компании.

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