«Яндекс.Маркет» начал строить сеть постаматов BoxBot
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«Яндекс.Маркет» начал развивать собственную сеть автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов – постаматов, рассказал представитель компании. Они будут работать под брендом BoxBot.
Первые постаматы «Яндекс.Маркета» появились в прошлом году в отделениях Сбербанка – у него почти половина интернет-компании. Теперь, по словам ее представителя, в качестве пилотного проекта она установит 40 постаматов в госбанке, торговых центрах и магазинах «Пятерочка» в Москве. До конца года у BoxBot будет более 600 постаматов, к концу 2024 г. – около 4000. В ближайшие два года постаматы появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани и др. Сколько «Яндекс.Маркет» потратит на развитие сети, его представитель не раскрыл. Цена постамата сильно зависит от конфигурации, прежде всего количества ячеек, и может составлять $10 000–15 000, говорит партнер Data Insight Федор Вирин.
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