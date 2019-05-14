Рост производства СПГ и возобновляемая энергетика признаны вызовами для России
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Во вторник, 14 мая, президент Владимир Путин подписал новую доктрину энергобезопасности России, сообщил сайт Кремля.
Она заменила доктрину, утвержденную в ноябре 2012 г. Новый документ был разработан Минэнерго в прошлом году и в марте 2018 г. отправлен на согласование в другие министерства и ведомства.
Внешнеэкономическими вызовами для энергобезопасности России доктрина называет перемещение центра мирового экономического роста в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, замедление роста мирового спроса на энергоресурсы и изменение его структуры. А также рост производства СПГ, увеличение его доли на рынках, как и доли возобновляемых источников энергии в мировом балансе энергопотребления.
Политическими рисками доктрина признает сокращение традиционных для России внешних рынков сбыта, использование финансовых механизмов для нанесения ущерба российскому ТЭКу, а также дискриминацию российских компаний.
Около половины доходов федерального бюджета относятся к нефтегазовым. Россия – крупнейший производитель нефти в мире и второй – газа. Правда, уже к концу этого года, по прогнозу Международного энергетического агентства, она может уступить США лидерство в производстве нефти. Ухудшение ресурсной базы полезных ископаемых по мере истощения действующих месторождений, уменьшение размера и снижение качества открываемых месторождений, нехватка геологических данных тоже названы рисками.
К экономическим угрозам Минэнерго относит «чрезмерную финансовую нагрузку на организации ТЭКа», медленное обновление инфраструктуры, к научно-технологическим – критическое отставание в сфере науки и технологий, в результате чего российские нефтегазовые компании станут неконкурентоспособными на мировом рынке.
«В доктрине верно обозначены основные тенденции, которые России как стране с сырьевой экономикой важно принимать во внимание при долгосрочном планировании», – говорит директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. Но это в большей степени констатация фактов, чем конкретный план действий. «Например, сейчас рост роли СПГ – вещь очевидная. В идеальном мире об этом следовало задуматься лет на десять раньше – тогда не приходилось бы сейчас быть в роли догоняющих», – говорит эксперт.
Маринченко считает, что санкционные риски – это то, с чем российским компаниям придется, вероятно, жить довольно долгое время.