«Новатэк» получил пять лицензий в Красноярском крае

Они находятся рядом с Ямалом и Гыданом, где компания рассчитывает создать СПГ-кластер

Первый проект по сжижению газа в Арктике, «Ямал СПГ», расположен на Ямале Евгений Разумный / Ведомости

«Новатэк» получил права на пользование пятью лицензионными участками в Красноярском крае, они находятся рядом с месторождениями компании на Гыдане. Об этом «Новатэк» сообщил в пятницу, 24 мая: все лицензии подразумевают только геологическое изучение.

Новые участки поделили две «дочки» компании: «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» получил Хальмеръяхский, Дорофеевский и Западно-Дорофеевский, а «Новатэк-Таркосаленефтегаз» – Южно-Хальмеръяхский и Южно-Дорофеевский.

В Красноярском крае «Новатэку» принадлежат еще четыре лицензионных участка, которые также расположены на границе с месторождениями компании на Гыдане.

Приобретение новых лицензионных участков – часть стратегии «Новатэка» по наращиванию ресурсной базы на Ямале и Гыдане, уточняется в сообщении.

Стоимость лицензий и оценки ресурсного потенциала участков компания не раскрывает. «Новатэк» также не сообщает о потенциальных планах использования газа – будет ли он использоваться для поддержания добычи в зоне Единой системы газоснабжения (ЕСГ) или направлен на производство сжиженного газа (СПГ).

«Новые лицензионные участки расположены в перспективных и малоизученных зонах Гыданской гряды Таймырского АО, в непосредственной близости от имеющихся активов "Новатэка", – отметил представитель компании. – По результатам геолого-разведочных работ будет составлен план разработки добычи углеводородов для центра добычи на восточном побережье Гыданского полуострова».

Компания думает о создании СПГ-кластера мощностью до 140 млн т на ресурсной базе месторождений Ямала и Гыдана. Об этом говорил предправления «Новатэка» Леонид Михельсон в начале апреля. «Технологически, мы считаем, мы уже готовы ставить перед собой такие масштабные цели», – отмечал он: это позволит обеспечить России долю рынка сжиженного газа до 20%.

На Гыдане «Новатэк» в 2023 г. планирует запустить свой второй арктический СПГ-завод – «Арктик СПГ – 2» мощностью 19,8 млн т. Ресурсной базой для него станет Утреннее месторождение, доказанные запасы на котором компания оценивает в 417 млрд куб. м (по классификации SEC).

Первый проект по сжижению газа в Арктике, «Ямал СПГ», расположен на Ямале. Мощность его первых трех технологических линий составляет 16,5 млн т, в конце 2019 г. «Новатэк» планирует запустить четвертую линию мощностью 0,9 млн т. Проект работает на базе крупнейшего месторождения компании – Южно-Юрхаровского, доказанные запасы газа «Новатэк» оценивает в 424 млрд куб. м (по классификации SEC). Также на полуострове компания рассчитывает в конце 2022 г. запустить проект «Обский СПГ», мощность трех технологических линий которого «Новатэк» предварительно оценивает в 4,8 млн т (по 1,6 млн т каждая).

Новые лицензионные участки находятся рядом с зоной ЕСГ, где добыча последние два года снижалась, потому потенциально «Новатэк» мог бы использовать газ с новых месторождений в том числе для поддержания добычи там. Также «Новатэк» рассчитывает к 2030 г. нарастить запасы газа в зоне ЕСГ на 902 млрд куб. м, говорится в стратегии компании (оценки приводятся по классификации PRMS). Накопленная добыча газа должна составить до 820 млрд куб. м.