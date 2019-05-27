Правительство определило критерии внеконкурсного отбора ТЭС для модернизации
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Правительство определилось с критериями внеконкурсного отбора проектов модернизации тепловых электростанций (ТЭС) по договорам предоставления мощности (ДПМ). При отборе будут учитывать, сколько тепловой энергии производила станция за последние годы и сколько сможет производить после модернизации. Также при отборе будут учитывать износ энергетического оборудования, цену на электроэнергию и мощность для промышленных потребителей. Преимущество получат проекты, включающие использование инновационного оборудования, которое пока не производится в России, а также переход с паросиловых на парогазовые установки и замену котла. Для проектов в Сибири также будут учитывать то, предусмотрены ли проектом экологические мероприятия.
Такие условия отбора обсуждалось 20 мая на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщил «Ведомостям» человек, знакомый с участником совещания, и подтвердил федеральный чиновник. Последний отметил, что решение не окончательное и критерии могут быть ещё изменены.
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