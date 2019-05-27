S7 инвестирует около $10 млн в ремонт силовых установок Honeywell
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«S7 Technics получила статус официального лицензированного партнера компании Honeywell по ремонту в России и странах Таможенного союза вспомогательных силовых установок (ВСУ) Honeywell. S7 Technics создаст в России авторизованный производителем цех по ремонту ВСУ Honeywell, который начнет свою работу во втором полугодии 2020 г.», – рассказал «Ведомостям» гендиректор S7 Technics Владимир Перекрестов. Представитель Honeywell информацию о партнерстве подтвердил.
«S7 Technics планирует инвестировать в проект около $10 млн и окупить их к 2024 г.», – рассказал Перекрестов. К этому времени ремонтные мощности цеха достигнут 100 установок в год, говорит он. Всего российские авиакомпании, по его словам, ежегодно направляют в ремонт примерно 150–200 ВСУ Honeywell всех типов. При этом в России услугу по ремонту ВСУ до сих пор никто не предоставлял.
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