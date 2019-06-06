Крупный китайский холдинг вложит почти 10 млрд рублей в российское сельское хозяйство

Юрий Смитюк / ТАСС

Китайский холдинг Joyvio Beidahuang Agricultural Holdings (JBA) вложит почти 10 млрд руб. в российское сельское хозяйство. О желании JBA заниматься в Приморье сельским хозяйством «Ведомостям» рассказал гендиректор Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Чекунков и подтвердил Дмитрий Савенков, директор одной из российских структур китайской компании, «Легендагро Приморье». Еще в конце 2018 г. JBA учредил АО «Легендагро холдинг», следует из данных ЕГРЮЛ.

JBA, по его данным, – совместное предприятие аграрного подразделения китайского инвестхолдинга Legend Holdings – Joyvio Group, одной из крупнейших в Китае сельскохозяйственной группы Beidahuang (ее земельный банк превышает 6 млн га) и китайской госкомпании Jiusan Grain and Oil Industry Group, специализирующейся на переработке соевых бобов.

В Приморье хорошие природно-климатические условия для выращивания зерновых и бобовых – они во многом схожи с климатом приграничных областей Китая, а китайские технологии позволяют эффективно возделывать земли, объясняет выбор региона гендиректор JBA Жэнь Цзяньчао, а также есть поддержка местных властей и Минвостокразвития. «Так что у проекта большой потенциал», – резюмировал он.

«Легендагро» уже арендовало 3500 га сельскохозяйственных земель в Хорольском районе Приморском крае, на которых выращивает рис, сою, кукурузу, рассказывает Савенков. В дальнейшем компания хочет увеличить земельный банк в крае до 50 000 га и построить завод по глубокой переработке сои мощностью до 240 000 т в год. Здесь будут выпускаться соевый концентрат, соевое масло, лецитин, меласса. Основными потребителями этой продукции, по задумке, станут азиатские производители кормов для сельскохозяйственных животных, рыбы, домашних животных. Бизнес ориентирован на экспорт – зерно и продукцию завода компания будет экспортировать в Китай, Южную Корею, Японию и др., замечает Савенков. Поэтому агрохолдинг планирует также приобрести парк зерновозов и создать портовый терминал для экспорта сельскохозяйственной продукции. Подобное предприятие имеет смысл строить именно с ориентацией на экспорт – население Дальнего Востока сравнительно невелико, около 8 млн человек, а рядом крупные азиатские импортеры, согласен директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Инвестиции в проект – 9,7 млрд руб., из них до 2 млрд руб. вложит ФРДВ. Соответствующее соглашение фонд и JBA подписали на Петербургском международном экономическом форуме. В результате сделки в дальнейшем фонд получит миноритарную долю в агрохолдинге «Легендагро», отметил Савенков.

Много китайских предпринимателей, которые арендуют землю на Дальнем Востоке, – преимущественно это Амурская область, Хабаровский край, Приморье, они выращивают сою, кукурузу, говорит управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов. В России больше свободной земли и она обходится намного дешевле, чем в Китае, объясняет он. Как правило, это небольшие китайские предприниматели из близких к России провинций, крупных известных агрохолдингов среди них нет, уточняет Сизов. На таких предприятиях работает китайский персонал, используется китайская техника, продолжает Новоселов, большая часть продукции продается в Китай.

Зато крупные агрохолдинги из других азиатских стран уже давно инвестируют в российское сельское хозяйство, напоминает Сизов. Так, вьетнамская TH Group уже строит молочные фермы в Подмосковье и Калужской области, сингапурская Olam International владеет контрольным пакетом крупного производителя молока «Русмолко», перечисляет эксперт.

50 000 га – это большой сельскохозяйственный банк для Приморья, говорит Сизов: нынешний лидер по земельным наделам в регионе – группа«Русагро» Вадима Мошковича с 96 000 га, по данным отчета компании за 2018 г.