Бизнес / Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4845 от 02.07.2019 под заголовком: Уютная «Карусель»

Внутри гипермаркетов «Карусель» откроются магазины Hoff

Так ритейлеры рассчитывают привлечь больше покупателей

Лидер на рынке ритейла X5 Retail Group и крупный продавец мебели и товаров для дома Hoff договорились о сотрудничестве. В гипермаркетах «Карусель» по схеме «магазин в магазине» будут открываться Hoff Home, сообщили стороны.

Основанная Александром Зайонцем и Михаилом Кучментом Hoff – один из крупнейших продавцов товаров для домашнего интерьера: под ее управлением 43 магазина в России. В «Карусели» первый магазин Hoff Home на правах субаренды разместился на Новорижском шоссе в Москве. На 900 кв. м здесь продается свыше 3500 товаров для дома: посуда, текстиль, предметы интерьера и декора.

«Карусель» – третий по выручке формат X5 после магазинов у дома «Пятерочка» и супермаркетов «Перекресток»; на 31 марта 2019 г. сеть насчитывала 91 гипермаркет в 48 городах. По итогам I квартала выручка гипермаркетов X5 снизилась на 1,4% до 21,9 млрд руб. в том числе из-за передачи двух магазинов сети под управление «Перекрестка» и закрытия еще одного.

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