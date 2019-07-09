Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4851 от 10.07.2019 под заголовком: Владимир Путин зашел с червей

Владимир Путин вступился за птиц и червей, которые, по его мнению, страдают от возобновляемой энергетики

Это сигнал для инвесторов в российскую ВИЭ-индустрию, опасаются представители отрасли

Энергетика на возобновляемых источниках (ВИЭ) оказывает негативное влияние на дикую природу – от ветряков гибнут птицы, а черви вылезают из земли, сообщил президент России Владимир Путин на II Глобальном саммите по производству и индустриализации. Ставку на альтернативные источники энергии он назвал слепой верой в простые, эффектные, но неэффективные решения и сравнил с желанием облачиться в шкуры и переселиться в пещеры.

Экологический след от ветро- и солнечной энергетики несравнимо меньше, чем от генерации на основе угля или газа, говорит директор центра «Новая энергетика» Владимир Сидорович: «Мне неизвестны научные исследования, которые бы описывали, что ветряные станции негативно влияют на червяков или кротов» (о негативном влиянии ветряков на кротов президент говорил в 2010 г. на конференции «Единой России» в Хабаровске).

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