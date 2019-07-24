Бизнес / ТЭК

Почему атаки на танкеры не повлияли на рынок нефти

Другие факторы перевешивают усиление нестабильности в Персидском заливе

Рост напряженности в Персидском заливе, несколько атак на танкеры и попытки Ирана помешать их движению не привели к удорожанию нефти. Первый инцидент в регионе произошел в понедельник 13 мая. Но за период с 10 мая по 23 июля цена Brent снизилась на 9,6%, а американской WTI – на 7,9%.

Даже после того как в пятницу 19 мая иранские гвардейцы задержали в Ормузском проливе два связанных с Великобританией танкера и отконвоировали в свой порт один из них, Stena Impero, цены в понедельник выросли всего на 1,3% и 1,1% соответственно. Во вторник нефть торговалась в небольшом минусе и лишь в конце дня немного подорожала после публикации данных Американского института нефти о более значительном, чем ожидалось, сокращении ее коммерческих запасов за последнюю неделю.

В среду к 13.00 мск Brent стоила почти $64, WTI – $57 за баррель.

По-прежнему значительные запасы и растущая, хоть и замедляющаяся добыча сланцевой нефти в США могут легко компенсировать любые перебои с поставками из Ирана и переживающей экономический кризис Венесуэлы, уверен Норберт Рюкер, главный макроэкономист банка Julius Baer. Среднесуточная добыча в Иране и Венесуэле, которые находятся под американскими санкциями, упала за последний год в общей сложности на 2,1 млн баррелей, страны ОПЕК+ ограничивают производство, но Brent все равно дешевле, чем год назад, когда она стоила около $73 за баррель. Рост цен ограничивает и тормозящая мировая экономика, добавляет Рюкер.

Впрочем, недостатка в негативных комментариях и оценках тоже нет.

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Комментарии
DDFROW
16:42 24.07.2019
Давайте лучше посмотрим что говорят о ситуации на рынке величайшие умы современности. Господин Сечин, не могли бы вы пролить на нас ушат-два вашей мудрости? Добыча сланцевой нефти и газа в США не меняет мировой энергетический ландшафт - 2014, "Отрицание" Добыча сланцевой нефти обладает хорошими шансами на переход на «траекторию умеренного роста» - 2016, "Гнев" Рост добычи сланцевой нефти в США уже к середине 2018 года компенсируют сокращение добычи в рамках сделки с ОПЕК - 2017, "Торг" России необходимо тщательно взвесить необходимость участия в переговорах о дальнейшем продлении сделки ОПЕК+, предусматривающей снижение добычи нефти для балансировки цен, считают в компании «Роснефть». Об этом в ходе годового общего собрания акционеров заявил глава компании Игорь Сечин - 2019, "Депрессия" Ограничивая добычу нефти, страны ОПЕК+ создали благоприятные условия для развития американской сланцевой отрасли. США никакими договоренностями об ограничении не связаны и на протяжении последних лет стабильно увеличивают объемы поставляемой на рынок нефти. В условиях существенного замедления спроса, наращивание добычи сланцевой нефти в США является неприкрытым «захватом целевых рынков», тогда как другие страны идут на самоограничения. «Это стало стратегической угрозой развитию нефтяной промышленности России», - 2019, "Принятие" Благодарим вас, господин Сечин, господин Кюблер-Росс.
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