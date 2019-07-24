Почему атаки на танкеры не повлияли на рынок нефти

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Катер иранского Корпуса стражей Исламской революции приближается к танкеру Stena Impero Morteza Akhoondi/Tasnim News Agency via AP

Рост напряженности в Персидском заливе, несколько атак на танкеры и попытки Ирана помешать их движению не привели к удорожанию нефти. Первый инцидент в регионе произошел в понедельник 13 мая. Но за период с 10 мая по 23 июля цена Brent снизилась на 9,6%, а американской WTI – на 7,9%.

Даже после того как в пятницу 19 мая иранские гвардейцы задержали в Ормузском проливе два связанных с Великобританией танкера и отконвоировали в свой порт один из них, Stena Impero, цены в понедельник выросли всего на 1,3% и 1,1% соответственно. Во вторник нефть торговалась в небольшом минусе и лишь в конце дня немного подорожала после публикации данных Американского института нефти о более значительном, чем ожидалось, сокращении ее коммерческих запасов за последнюю неделю.

В среду к 13.00 мск Brent стоила почти $64, WTI – $57 за баррель.

По-прежнему значительные запасы и растущая, хоть и замедляющаяся добыча сланцевой нефти в США могут легко компенсировать любые перебои с поставками из Ирана и переживающей экономический кризис Венесуэлы, уверен Норберт Рюкер, главный макроэкономист банка Julius Baer. Среднесуточная добыча в Иране и Венесуэле, которые находятся под американскими санкциями, упала за последний год в общей сложности на 2,1 млн баррелей, страны ОПЕК+ ограничивают производство, но Brent все равно дешевле, чем год назад, когда она стоила около $73 за баррель. Рост цен ограничивает и тормозящая мировая экономика, добавляет Рюкер.

Впрочем, недостатка в негативных комментариях и оценках тоже нет.