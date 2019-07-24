ФАС предписала иркутскому губернатору и «Новапорту» соблюдать закон

Сергею Левченко (на фото) и иркутскому правительству предписано прекратить нарушение и обеспечить конкурентные процедуры при выборе инвестора Сергей Портер / Ведомости

Иркутские чиновники заключили с компаниями Романа Троценко и «Ростеха» соглашение, по которому инвестор строительства нового пассажирского терминала в аэропорту Иркутска был выбран без конкурса, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Как сообщила ФАС, комиссия службы признала губернатора Иркутской области Сергея Левченко, правительство Иркутской области, а также компании «Инфраструктурная корпорация «Аеон», «Новапорт», ООО «Новапорт холдинг» и «Аэропорт Толмачево» (все они принадлежат Роману Троценко), ООО «Система управления», «Международный аэропорт Иркутск», «Терминал Иркутск», «Рампорт аэро» нарушившими п. 4 ст. 16 закона «О защите конкуренции».

Сергею Левченко и иркутскому правительству предписано прекратить нарушение и обеспечить конкурентные процедуры при выборе инвестора. Компаниям предписано выйти из ограничивающего конкуренцию соглашения. ФАС напоминает, что уже дважды направляла иркутскому правительству и губернатору предупреждения о возможном нарушении антимонопольного законодательства, оба раза они были проигнорированы.

В мае прошлого года правительство Иркутской области сообщило, что новый терминал в аэропорту («Международный аэропорт Иркутск» на 100% принадлежит области) будет строить сам аэропорт вместе с холдингом «Новапорт» (крупнейший в России региональный аэропортовый холдинг, контролируется Романом Троценко через ИК «Аеон) и компанией «Рампорт аэро» (владеет аэропортом «Жуковский», ее блокпакет принадлежит «Ростеху»). О планах отдать «Новатору» проект расширения аэропорта Левченко говорил с 2016 г., ФАС и Минтранс настаивали на конкурсном отборе инвестора, интерес к проекту официально подтверждали холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Базовый элемент» Олега Дерипаски.

«Ведомости» направили запросы Левченко, «Новатору» и «Рампорт аэро».

В 2019 г. участок в аэропорту под строительство нового терминала арендовала компания «Терминал Иркутск». Она на 100% принадлежит компании «Рампорт безопасность». В последней у «Рапорт аэро» только блокпакет, а 74,99% – у ООО «Системы управления». Эта компания, в свою очередь, принадлежит Марьяне Чураковой. Все эти компании также признаны нарушившими антимонопольное законодательство. Юридической их связи с «Новапортом» Троценко не прослеживается. Но сотрудники двух аэропортовых холдингов утверждали, что Чуракова представляет интересы «Новапорта», который, таким образом, контролирует 75% в проекте нового терминала. Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью «Ведомостям» в декабре 2018 г подтверждал, что партнером «Рампорт аэро» в проекте выступает «Новапорт».

ФАС начала расследование в октябре 2018 г. С тех пор работа над проектированием нового терминала приостановлена. Новый терминал в аэропорту площадью 30 000–40 000 кв. м планируется построить за 7 млрд руб., говорил человек, близкий к участникам проекта. Пресс-служба губернатора сообщала, что стройка займет два года.

Аэропорт Иркутска – последний крупный региональный аэропорт в стране, для которого власти ищут частного инвестора. Поэтому он интересен всем профильным холдингам.