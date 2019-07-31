Штат сотрудников УАЗа сократится более чем на 10%

Максим Стулов / Ведомости

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в группу «Соллерс» Вадима Швецова) может сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил на своей странице в Facebook председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин. Численность планируется снизить примерно на 1000 человек, при этом основное производство затронуто не будет, подтвердил «Ведомостям» представитель УАЗа.

Оптимизировать штат планируется прежде всего с помощью программы добровольного ухода, которая продлится до 31 августа, отметил он. Желающие ею воспользоваться могут получить по три среднемесячные заработные платы. В среднем сотрудник УАЗа получает по 30 000 руб. в месяц.

Всего на заводе работает около 8900 человек. Получается, число сотрудников УАЗа может снизиться более чем на 10%.

По словам представителя УАЗа, компания с привлечением властей помогает увольняемым найти новую работу, в том числе предлагает – после переобучения – места в дочерних компаниях предприятия.

Оптимизацией численности УАЗ занимался и весной 2019 г. Тогда было уволено около 600 человек, 570 из них – по программе добровольного ухода, говорит представитель предприятия. По его словам, до этого массовые программы оптимизации завод не проводил с 2012 г. Целевой уровень численности завода собеседник «Ведомостей» затруднился назвать.

Численность оптимизируется по трем основным причинам, продолжает представитель УАЗа. В первую очередь это поможет повысить общую эффективность завода и мобилизовать финансовые ресурсы для разработки новых продуктов, поясняет он. Еще одна причина, по его словам, в ситуации на российском автомобильном рынке, который вновь начал сокращаться.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом полугодии 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общие продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизились на 2,4% до 828 750 шт. Продажи автомобилей УАЗ упали сильнее – на 4% до 16 790 шт.