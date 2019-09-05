Бизнес / Промышленность

«Уралхим» и «Уралкалий» пожаловались в ФАС на производителей железнодорожных колес

Резкий рост цен на колеса может привести к подорожанию удобрений, предупреждают они

«Уралхим» и «Уралкалий» (основным бенефициаром обеих компаний является Дмитрий Мазепин) обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить цены на железнодорожные колеса. Об этом рассказал «Ведомостям» директор по правовым вопросам «Уралхима» Дмитрий Татьянин. «Уралкалий» не устраивает «необоснованный рост цен на стальные колеса», из-за этого он несет издержки, поэтому и обратился в ФАС, подтвердил представитель компании. Начальник управления контроля промышленности ФАС Нелли Галимханова через представителя подтвердила получение обращения. Первое заседание комиссии назначено на 12 сентября.

Цены на стальные железнодорожные колеса росли с 2017 г. В декабре 2016 г. колесо стоило 24 000 руб., в ноябре 2018 г. стоимость доходила до 38 100 руб., а в июне 2019 г. «Уралхим-транс» (логистическая компания в составе «Уралхима») покупал колеса на торгах, организованных ОМК, по цене более 100 000 руб. за штуку, сообщил через представителя директор «Уралхим-транса» Всеволод Ковшов. В управлении компании находится 8000 вагонов. «Уралкалий» располагает собственным парком еще из 8000 вагонов. Ежегодная средняя потребность «Уралхима» и «Уралкалия» в колесах – 12 000 шт. в год, рассказал Ковшов. Стоимость обслуживания вагонного парка для «Уралхим-транса» и «Уралкалия» по итогам 2019 г. вырастет на 725 млн руб. Это чистый убыток, существенный для группы, заключает он.

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