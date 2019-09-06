Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4893 от 06.09.2019 под заголовком: Возобновляемые триллионы

Развитие электроэнергетики может стоить потребителям почти 2,4 трлн рублей до 2035 года

Правительство обсуждает, сколько из них отправить на зеленую генерацию

«Совет рынка» посчитал доступный инвестиционный ресурс на энергорынке, который может быть направлен на новые программы развития энергетики: 2397 млрд руб. в 2021–2035 гг., а до 2050 г. – 11 131 млрд руб. в ценах 2021 г. Об этом говорится в письме регулятора к совещанию о развитии возобновляемой энергетики у вице-премьера Дмитрия Козака 3 сентября. «Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель регулятора подтвердил его достоверность.

Речь идет о деньгах, высвобождающихся после окончания программы строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей в течение 15 лет). С учетом доходности потребители заплатят за нее около 3 трлн руб. Пик платежей наступит в 2021 г., последние выплаты должны быть в 2026 г. Но после окончания программы потребители вряд ли станут платить меньше. Правительство хочет сохранить высокие платежи, направляя их на другие механизмы развития энергетики. В 2019 г. принята программа модернизации ТЭС: к 2031 г. обновят 41 ГВт мощностей за 1,9 трлн руб. Регулятор посчитал, сколько остается на другие программы, чтобы рост платежей не превысил инфляцию (это поручил президент Владимир Путин).

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