Развитие электроэнергетики может стоить потребителям почти 2,4 трлн рублей до 2035 года
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«Совет рынка» посчитал доступный инвестиционный ресурс на энергорынке, который может быть направлен на новые программы развития энергетики: 2397 млрд руб. в 2021–2035 гг., а до 2050 г. – 11 131 млрд руб. в ценах 2021 г. Об этом говорится в письме регулятора к совещанию о развитии возобновляемой энергетики у вице-премьера Дмитрия Козака 3 сентября. «Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель регулятора подтвердил его достоверность.
Речь идет о деньгах, высвобождающихся после окончания программы строительства ТЭС по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей в течение 15 лет). С учетом доходности потребители заплатят за нее около 3 трлн руб. Пик платежей наступит в 2021 г., последние выплаты должны быть в 2026 г. Но после окончания программы потребители вряд ли станут платить меньше. Правительство хочет сохранить высокие платежи, направляя их на другие механизмы развития энергетики. В 2019 г. принята программа модернизации ТЭС: к 2031 г. обновят 41 ГВт мощностей за 1,9 трлн руб. Регулятор посчитал, сколько остается на другие программы, чтобы рост платежей не превысил инфляцию (это поручил президент Владимир Путин).
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