X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»

Андрей Гордеев / Ведомости

Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ритейлера. Первая точка площадью 20 кв. м находится в Долгопрудном, работает круглосуточно – правда, только для сотрудников компании.

Для входа в киоск нужно приложение «Пятерочка с собой»: система формирует динамический QR-код, при сканировании которого покупатель может попасть в торговый павильон, где представлено около 250 наименований различной продукции. Товар в киоск привозится из ближайшей традиционной «Пятерочки». Покупку можно оплатить на кассе самообслуживания или через приложение.

«Пятерочка с собой» работает по принципу «умный дом», объясняет представитель X5: на основе архитектуры IoT (интернет вещей) действует система датчиков, которые в автоматизированном режиме контролируют процесс входа, выхода, нахождения в объекте, регулируют температурный режим, вентиляцию, освещение, определяют задымление и обеспечивают физическую безопасность. Эти процессы в магазине можно контролировать и корректировать дистанционно.

Видеокамеры контролируют все пространство «Пятерочки с собой», говорит представитель ритейлера: это позволяет контролировать число товаров, купленных или только снятых с полки, с помощью нейросети. Система позволяет фиксировать количество товаров, которые взял или положил обратно покупатель. «Анализ проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно, результаты сопоставляются с корзиной в мобильном приложении и кассой самообслуживания», – объясняет представитель Х5.

Открывать ли новые «Пятерочки с собой», Х5 решит по результатам пилотного проекта, говорит ее представитель.

Это один из первых подобных проектов среди крупных российских торговых компаний. В июне 2019 г. магазин без кассиров открыла в своем офисе немецкая Metro, говорит ее представитель. Этот магазин работает под брендом «Фасоль», он занимает 47 кв. м в магазине и вмещает около 1100 артикулов.

«Фасоль» без кассиров использует электронные ценники, кассы самообслуживания, энергосберегающие холодильные системы и приложение «Фасоль на ладони» с возможностью удаленного мониторинга ключевых показателей деятельности магазина на мобильном устройстве, перечисляет представитель Metro.

По словам представителя немецкой компании, технология работы без кассиров призвана повысить проходимость магазина и оптимизировать работу персонала. Для периодического контроля работы магазину требуется один стюард на количество до пяти касс. «Партнерам такое решение лишь начинает предлагаться. Пока открытых аналогов нет», – отметил представитель Metro.