Бизнес / Агропром
Статья опубликована в № 4894 от 09.09.2019 под заголовком: ВТБ вывозит зерно

Зернотрейдер ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море

С начала сезона принадлежащая госбанку «Мирогрупп» увеличила отгрузки зерна в 2,5 раза

Зерновой трейдер «Мирогрупп ресурсы» в июле – августе увеличил поставки зерна на экспорт в 2,5 раза примерно до 799 000 т зерна, следует из предварительных оценок Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). С июня 70% компании принадлежит ВТБ, 30% у ее гендиректора Андрея Долуды.

Долуда подтверждает данные ИКАРа. Рост он объяснил задачами, поставленными акционерами перед компанией. В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря. Это основной экспортный хаб для российского зерна, на него приходится 40% от общего экспорта, отмечает ИКАР. В целом по экспорту зерна из России «Мирогрупп» по итогам двух месяцев сезона 2019/20 (длится с июля по июнь) занимает 4-е место среди экспортеров; в прошлом сезоне она не входила даже в пятерку.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике