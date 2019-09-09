Зернотрейдер ВТБ впервые стал лидером по экспорту через Черное море

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Концентрация рынка приведет к снижению логистических расходов и увеличению доходности производителей зерна, считает ВТБ Евгений Разумный / Ведомости

Зерновой трейдер «Мирогрупп ресурсы» в июле – августе увеличил поставки зерна на экспорт в 2,5 раза примерно до 799 000 т зерна, следует из предварительных оценок Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). С июня 70% компании принадлежит ВТБ, 30% у ее гендиректора Андрея Долуды.

Долуда подтверждает данные ИКАРа. Рост он объяснил задачами, поставленными акционерами перед компанией. В результате «Мирогрупп» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря. Это основной экспортный хаб для российского зерна, на него приходится 40% от общего экспорта, отмечает ИКАР. В целом по экспорту зерна из России «Мирогрупп» по итогам двух месяцев сезона 2019/20 (длится с июля по июнь) занимает 4-е место среди экспортеров; в прошлом сезоне она не входила даже в пятерку.