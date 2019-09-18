UC Rusal может вернуться к выплате дивидендов

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UC Rusal

UC Rusal может выплатить дивиденды по итогам III квартала или 2019 г., но это будет зависеть от результатов компании, рассказал «Интерфаксу» член совета директоров энергометаллургического En+ (владеет 50,1% UC Rusal) Андрей Шаронов. Компания рассчитывает вернуться к нормальному функционированию после выхода из санкционного списка, выплачивать дивиденды два или четыре раза в год, сказал Шаронов. По его словам, UC Rusal заинтересована в том, чтобы начать выплачивать дивиденды уже в этом году, но это решение не должно «подрывать деятельность компании». Дивиденды станут регулярными, как только компания полностью восстановится, добавил он.

Решений о выплате дивидендов не принималось, сказал представитель UC Rusal. Представитель En+ от дополнительных комментариев отказался.

На новостях о дивидендах капитализация UC Rusal на Московской фондовой бирже выросла в среду на 4,3% до 439,1 млрд руб. En+ подорожала на Лондонской фондовой бирже почти на 16% до $5,3 млрд.