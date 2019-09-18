Бизнес / Промышленность
Статья опубликована в № 4902 от 19.09.2019 под заголовком: En+ рассчитывает на дивиденды UC Rusal

UC Rusal может вернуться к выплате дивидендов

Но совладелец En+ Олег Дерипаска денег не получит

UC Rusal может выплатить дивиденды по итогам III квартала или 2019 г., но это будет зависеть от результатов компании, рассказал «Интерфаксу» член совета директоров энергометаллургического En+ (владеет 50,1% UC Rusal) Андрей Шаронов. Компания рассчитывает вернуться к нормальному функционированию после выхода из санкционного списка, выплачивать дивиденды два или четыре раза в год, сказал Шаронов. По его словам, UC Rusal заинтересована в том, чтобы начать выплачивать дивиденды уже в этом году, но это решение не должно «подрывать деятельность компании». Дивиденды станут регулярными, как только компания полностью восстановится, добавил он.

Решений о выплате дивидендов не принималось, сказал представитель UC Rusal. Представитель En+ от дополнительных комментариев отказался.

На новостях о дивидендах капитализация UC Rusal на Московской фондовой бирже выросла в среду на 4,3% до 439,1 млрд руб. En+ подорожала на Лондонской фондовой бирже почти на 16% до $5,3 млрд.

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