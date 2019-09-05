«У нас нет нормальной правовой системы». Олег Дерипаска выступил на ВЭФ

Олег Дерипаска впервые за долгое время появился на публичном мероприятии Андрей Гордеев / Ведомости

Бизнесмен Олег Дерипаска впервые с апреле 2018 г., когда США ввели санкции против его компаний, принял участие в экономическом форуме. После того как США ограничили Дерипаску в возможности вести бизнес с американскими партнерами, он не посещал ни Петербургский международный экономический форум в 2018–2019 гг., ни Восточный экономический форум в прошлом году. Пропустил Дерипаска и последний Давоский форум, который до того посещал регулярно и на котором традиционно давал интервью российским и иностранным телеканалам.

Еще в среду организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ) обещали, что Дерипаска выступит трижды. Однако утренние сессии «Экология Дальнего Востока и стран АТР» и «Лидеры производительности» миллиардер пропустил, а с сайта ВЭФ пропали упоминания о его возможном участии в дискуссии. Появился Дерипаска лишь на третьей сессии«Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?». Бизнесмен только в четверг прилетел и только на сессию бизнес-омбудсмена Бориса Титова, самолет приземлился в 12 дня по Владивостоку, рассказал «Ведомостям» собеседник, знакомый с предпринимателем.

В программе форума Дерипаска был заявлен как основатель фонда «Вольное дело». Зал был полон, желающие послушать Дерипаску стояли в проходах и вдоль стен. Бизнесмен зашел в зал быстро, тихо сел и начать читать что-то в мобильном телефоне, пока Титов рассказывал о теме сессии и представлял участников дискуссии. «Что нужно сделать, чтобы в России начался экономический рост?» – спросил Титов Дерипаску.

Дерипаска говорил тихо и быстро. Он считает, что Россия может расти быстрее, чем другие страны мира, но зависеть это будет от выхода Великобритании из Евросоюза и от того, насколько серьезным будет экономический спад в мире. А он будет, уверен бизнесмен. У России большой потенциал в развитии промышленности, а также низкоуглеродной и возобновляемой энергетики в ближайшие 10–12 лет, считает бизнесмен. По его мнению, уже в ближайшее время мир придет к тому, чтобы делать платными промышленные выбросы углерода. Старая модель в энергетике изжила себя, уверен Дерипаска.

За последние полтора года бизнесмен не изменил отношения к Центробанку. По мнению бизнесмена, в России нет независимой банковской системы, а «есть ЦБ и его филиалы». Создание мегарегулятора не оправдало себя, так как не смогло ускорить экономический рост в стране и привело к излишней консолидации в банковской системе. Он предложил разделить банки на более мелкие.

Затем Дерипаска нелестно высказался о судебной системе в России. «Если у нас на сегодняшний день 60% судей формируются из состава помощников судей и фактически секретарей, то это достаточно закрытая элитарная группа, которая не то что неадекватно оценивает, что происходит в экономике, но и неадекватно выносит решения», – констатировал Дерипаска. Косность судебной системы вредит инвестиционную климату, и необходимо вернуться к вопросу ее реформы, уверен бизнесмен.

Участвовавший в сессии министр юстиции Александр Коновалов стал судебную систему защищать и заявил, что она не такая плохая, как была в 1990-е. Во время выступления министра в зале дважды гас свет – кто-то из посетителей задевал выключатель. Однако спорщиков это не смутило. «Когда оправдательных приговоров по уголовным делам 2% от общего количества, когда оправдательных приговоров в коммерческих спорах с государством тоже 2%, – у нас нет нормальной правовой системы», – заявил Дерипаска. В итоге ему удалось договориться с Коноваловым о том, что над развитием судебной системы нужно еще работать, но бизнесмен признал, что Коновалов – неправильный объект для критики.

Сессия получилась жаркой лишь в самом начале. Но после того как Титов решил опросить других участников дискуссии о том, каков план России в конкуренции за экономический рост, Дерипаска замолчал. Когда министр планирования национального развития Индонезии Бамбан Броджонегоро заявил, что индонезийские компании намерены с UC Rusal в России построить алюминиевое производство, бизнесмен лишь удивленно поднял брови.

После сессии он быстро и тихо вышел из аудитории. На пленарной сессии с участием президента Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и премьер-министра Японии Синдзо Абэ Дерипаску не видели.

ВЛАДИВОСТОК

Дерипаска на Восточном экономическом форуме. Фотографии