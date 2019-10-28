На крупнейшем рынке сбыта «Газпрома» цены на газ могут рухнуть вдвое

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Обвал спотовых цен на газ в Европе больно ударит по американским производителям DAVID MCNEW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Цены на газ в Европе могут упасть до минимума, считает аналитик Oxford Institute for Energy Studies (OIES) Майк Фулвуд. Уже в III квартале этого года из-за избыточного предложения сжиженного газа (СПГ) цены на самых ликвидных хабах Европы – британском NBP и нидерландском TTF упали примерно до $140 за 1000 куб. м, пишет Фулвуд. Между тем в США будут вводиться новые мощности по производству СПГ, что приведет к росту перепроизводства. Поэтому к середине 2020 г. цены на газ в Европе могут снизиться еще почти вдвое – примерно до $71 за 1000 куб. м, допускает Фулвуд. Поставщики американского СПГ в Европу будут нести при этом настолько большие убытки, что производство на некоторых заводах США может остановиться. Опасения Фулвуда разделяет глава СПГ-дивизиона международного трейдера Vitol Пабло Галанте Эскобар. Старший редактор международного ценового агентства Argus Мэтт Дринкуотер считает такой ценовой сценарий правдоподобным.

Почему падают цены

Поставки СПГ в Европу растут три года подряд. Причем если раньше основные объемы поставлялись в Азию, то в этом году из-за спада спроса на этих рынках и торговой войны между США и Китаем поставки в Европу растут опережающими темпами. Так, по данным Еврокомиссии, в первом полугодии поставки СПГ из США составили 7 млрд куб. м в регазифицированном виде, что почти вдвое больше, чем за весь предыдущий год. Параллельно до рекордного уровня – 97,8%, по данным онлайн-платформы GIE, заполнены подземные хранилища, на конец октября там было свыше 103 млрд куб. м газа.

Но поднимать газ из хранилищ Европа не спешит. Пока здесь стоит теплая погода. А европейские национальные метеорологические центры прогнозируют, что как минимум первая половина зимы 2019/20 г. будет мягче среднегодовых показателей. Наконец, сохраняются опасения по поводу возможных перебоев с поставками российского газа через Украину с нового года. Состоявшиеся вчера, 28 октября, трехсторонние переговоры между делегациями России, Украины и ЕС не привели к каким-либо результатам.