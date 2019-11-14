Производство трамваев в Москве обойдется в миллиард рублей

Выпуск трамваев в Москве начнется до конца 2021 г., планируемая мощность – не менее 100 вагонов в год, рассказал «Ведомостям» представитель департамента транспорта правительства Москвы. Проект будет реализован в рамках недавно подписанного соглашения между мэрией Москвы и «Трансмашхолдингом» (ТМХ). Документ предусматривает создание производственного и инжинирингового центров, которые займут около 5000 кв. м на территории Краснопресненского трамвайного депо. Будет создано около 300 рабочих мест. Проект ориентирован не только на нужды столицы. «Москве и другим городам России и в дальнейшем будут требоваться современные трамваи», – приводились в сообщении слова московского мэра Сергея Собянина.