19 часов назад / Бизнес

Производство трамваев в Москве обойдется в миллиард рублей

Проект мэрии и «Трансмашхолдинга» по выпуску вагонов начнется до конца 2021 года
Владимир Штанов
Владимир Штанов
Производство трамваев в столице обойдется в 1 млрд руб. /Андрей Гордеев / Ведомости

Выпуск трамваев в Москве начнется до конца 2021 г., планируемая мощность – не менее 100 вагонов в год, рассказал «Ведомостям» представитель департамента транспорта правительства Москвы. Проект будет реализован в рамках недавно подписанного соглашения между мэрией Москвы и «Трансмашхолдингом» (ТМХ). Документ предусматривает создание производственного и инжинирингового центров, которые займут около 5000 кв. м на территории Краснопресненского трамвайного депо. Будет создано около 300 рабочих мест. Проект ориентирован не только на нужды столицы. «Москве и другим городам России и в дальнейшем будут требоваться современные трамваи», – приводились в сообщении слова московского мэра Сергея Собянина.

Инвестиции в проект ожидаются на уровне 1 млрд руб., продолжает представитель дептранса Москвы. Предполагается, что это будут частные инвестиции, говорит источник, близкий к мэрии Москвы. На каких условиях город предоставит площади в депо – не известно.

Вы видите 18% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью
Подарки за годовую подписку
    Новости СМИ2
    Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.