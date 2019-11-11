В Москве начнут выпускать трамваи
В Москве на территории Краснопресненского трамвайного депо разместится инженерный центр для производства и обслуживания трамвайных вагонов, а также для проведения инновационных разработок в сфере пассажирского электрического транспорта. Об этом 11 ноября сообщило правительство Москвы со ссылкой на соглашение, подписанное с «Трансмашхолдингом».
«Трансмашхолдинг» – крупнейший в России производитель рельсового транспорта: выпускает локомотивы, вагоны для метро и поездов дальнего следования, трамваи и проч. Москва – основной покупатель пассажирского транспорта в стране. Сейчас в городе эксплуатируются 600 трамваев. Из них 300 – серии «Витязь-М», которые были поставлены по контракту жизненного цикла между «Мосгортрансом», «Метровагонмашем» (входит в «Трансмашхолдинг») и компанией «ПК Транспортные системы». В общей сложности город должен получить 390 трамваев «Витязь-Москва», их поставки завершатся в 2020 г. До конца 2019 г. «Мосгортранс» планирует объявить аукцион на закупку еще 240 вагонов нового поколения, говорится в сообщении мэрии Москвы. Они будут поставлены до 2022 г., включая 110 трехсекционных вагонов и 130 односекционных вагонов.
В первую очередь в Москве разместится инжиниринговый, ремонтный и сервисный центр, так как трамваи Москва закупает по 30-летнему контракту жизненного цикла, считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Также на площадке будет экономически целесообразно осуществлять некоторые сборочные операции, добавляет он.