В России разработаны стандарты для улучшенных продуктов питания
Но они могут помешать продвижению такой еды, опасаются эксперты
Росстандарт утвердил национальные стандарты для продукции «с улучшенными экологическими характеристиками», рассказал «Ведомостям» человек, близкий к разработчикам, и подтвердил представитель агентства.
Создать российский бренд экологически чистой сельскохозяйственной продукции в феврале поручил президент Владимир Путин. Эта продукция задумана как лучшая по качеству, чем обычная, но более доступная массовому потребителю, чем органическая. На зеленую продукцию придется до 10–15% от всего агроэкспорта к 2024 г., который составит $45 млрд, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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