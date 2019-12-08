В России разработаны стандарты для улучшенных продуктов питания

Создать российский бренд экологически чистой сельскохозяйственной продукции в феврале поручил президент Владимир Путин. Эта продукция задумана как лучшая по качеству, чем обычная, но более доступная массовому потребителю, чем органическая. На зеленую продукцию придется до 10–15% от всего агроэкспорта к 2024 г., который составит $45 млрд, говорил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.