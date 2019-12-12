«Аэрофлот» в полтора раза увеличит парк дальнемагистральных самолетов
В ближайшие два года он вырастет с 38 до 56 лайнеров
В 2020 г. «Аэрофлот» получит 13 дальнемагистральных самолетов: 11 Airbus 350-900 и два Boeing 777-300. Это говорится в презентации авиакомпании к дню инвестора, состоявшемуся 12 декабря. Сейчас «Аэрофлот» эксплуатирует 38 дальнемагистральных самолетов: 19 Boeing 777 и 19 Airbus 330.
В следующем году будет самое масштабное обновление широкофюзеляжного флота в новейшей истории национального перевозчика: с 2000 г. он получал максимум восемь таких лайнеров в году – в 2009 и 2012 гг., следует из материалов «Аэрофлота».
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