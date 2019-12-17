Цены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию
Во вторник, 17 декабря, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена унции палладия поднималась выше $2000. Это рекорд за всю историю торгов этим металлом на бирже. Но к 20.00 мск цены скорректировались до $1944,3 за унцию.
За три месяца палладий подорожал более чем на 20%, за год – в 1,5 раза. И высокие цены на этот драгоценный металл сохранятся в 2020–2021 гг., уверены аналитики. По прогнозам экспертов «ВТБ капитала», в 2020 г. цены на палладий сохранятся на уровне не ниже $1750 за унцию, Альфа-банка – $1939 в 2020 г. и выше $2000 в 2021 г.
Рост цен на палладий обусловлен восстановлением автомобильного рынка, сходятся во мнении эксперты. Аналитики «ВТБ капитала» в своем обзоре рынка палладия указывают, что продажи автомобилей в США от падения в начале года (-3%) перешли к росту в ноябре (+2%), в Китае темпы падения замедляются (-14% против -4% соответственно), а в Евросоюзе рынок даже растет – с 2 до 5%. В 2020 г. продажи автомобилей в мире вырастут на 4,8%, ожидает «ВТБ капитал».
80% потребления палладия приходится именно на автомобильную промышленность. Этот драгоценный металл используется для производства катализаторов выхлопных газов в автомобилях с бензиновыми двигателями. После «дизельгейта» 2015 г. палладий вновь стал вытеснять из автопрома платину, которая используется преимущественно в дизельных двигателях.
Рост продаж автомобилей в следующем году приведет к увеличению дефицита палладия до 1,8 млн унций – это 15% мирового спроса, пишут аналитики «ВТБ капитала». Спрос на палладий со стороны автомобилестроения вырастет на 26% в 2030 г. в сравнении с 2018 г., говорится в обзоре Альфа-банка. И в ближайшие годы рынок столкнется со значительным дефицитом этого металла, который в некоторой степени может быть смягчен возвратом к переработке бывших в употреблении автокатализаторов, пишут эксперты банка.
Цены на палладий растут с 2016 г., за это время он подорожал почти в 4 раза, осенью 2017 г. палладий впервые за 16 лет обогнал по стоимости платину. Сейчас платина стоит вдвое дешевле палладия. А сам рынок палладия дефицитный с 2011 г. Тогда его дефицит на мировом рынке составлял 0,2 млн унций, в 2016 г. достигал 1,2 млн унций, а в 2019 г., по оценкам «Норникеля», составит 0,8 млн унций.
Основным бенефициаром роста цен на палладий станет «Норникель», 34,6% акций которого принадлежит структурам «Интерроса» Владимира Потанина. На компанию приходится 39% мирового производства палладия. Одним из ключевых пунктов стратегии развития «Норникеля» до 2025 г. является производство цветных металлов и металлов платиновой группы. Оно вырастет к 2020 г. на 5–8% от уровня 2017 г. После 2025 г. компания планирует увеличить производство цветных металлов на 15% и металлов платиновой группы на 25%. Представитель «Норникеля» от комментариев отказался.
Однако бум на рынке палладия сохранится до 2025 г., прогнозировал ранее заместитель руководителя центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок Дмитрий Касаткин. Потом спрос на палладий будет стагнировать, а затем и вовсе падать из-за сокращения производства автомобилей на двигателях внутреннего сгорания, уверен он: стоимость палладия может упасть до $500–1000. За пять лет продажи электромобилей увеличились в 6 раз, достигнув почти 2 млн шт. в 2018 г., приводит данные Международное энергетическое агентство. Но «Норникель» и в такой ситуации не сильно пострадает, замечает старший директор АКРА Максим Худалов, – в корзине металлов компании есть никель, медь и кобальт, необходимые для производства электромобилей и аккумуляторов для них.