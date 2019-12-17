Цены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию

Однако бум на рынке палладия сохранится до 2025 г., прогнозировал ранее заместитель руководителя центра социально-экономических исследований Центра стратегических разработок Дмитрий Касаткин. Потом спрос на палладий будет стагнировать, а затем и вовсе падать из-за сокращения производства автомобилей на двигателях внутреннего сгорания, уверен он: стоимость палладия может упасть до $500–1000. За пять лет продажи электромобилей увеличились в 6 раз, достигнув почти 2 млн шт. в 2018 г., приводит данные Международное энергетическое агентство. Но «Норникель» и в такой ситуации не сильно пострадает, замечает старший директор АКРА Максим Худалов, – в корзине металлов компании есть никель, медь и кобальт, необходимые для производства электромобилей и аккумуляторов для них.