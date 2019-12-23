Правительство одобрило модернизацию Заинской ГРЭС

Согласие госкомиссии на использование зарубежного оборудования на Заинской ГРЭС в условиях отсутствия дефицита мощности в первой ценовой зоне и без обязательств по локализации в будущем выглядит единовременным решением и вряд ли повторится в будущем, в том числе для второго блока станции, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр: «Выпадающие проекты ТЭЦ «Т плюс» и «Мосэнерго» кажутся более нужными проектами с точки зрения долговременной надежности системы. В любом случае проект может и выглядеть дорогим с точки зрения потребителя, но может привести и к неожиданным плюсам. Например, оказать давление на цены на рынке на сутки вперед после ввода».