Правительство одобрило модернизацию Заинской ГРЭС
«Татэнерго» модернизирует 800 МВт Заинской ГРЭС с установкой газовой турбины Siemens на 593 МВт. Проект был отобран в понедельник на заседании правкомиссии у вице-премьера Дмитрия Козака, рассказали три участника совещания.
Вопрос по Заинской ГРЭС обсуждался на заседании правкомиссии, результаты отбора будут отражены в протоколе, сказал представитель Козака.
Проекты отбирают для модернизации по договорам представления мощности (гарантируют доходность инвестиций) на 2025 г. Всего по этой программе модернизируют около 40 ГВт к 2031 г. Большая часть проектов будет отобрана на конкурсной основе, но 15% правительство выберет в ручном режиме.
«Татэнерго» планировала полностью модернизировать Заинскую ГРЭС, заменив 11 блоков на две парогазовые установки мощностью около 1,7 ГВт. Стоимость проекта модернизации всей станции – 46,6 млрд руб., строительство 1 МВт – 27,4 млн руб. Повлияет ли уменьшение мощности на удельную стоимость, собеседники «Ведомостей» уточнить не смогли.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в декабре писал президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать проект модернизации станции, поручив правительству включить ее в перечень станций, которые будут обновлены к 2025 г. Представитель «Татэнерго» отказался от комментариев.
Всего отобрали около 2,2 ГВт в Европейской части России и на Урале и 5,8 ГВт – в Сибири, уточняют два участника совещания. «Интер РАО» модернизирует 448 МВт – Стерлитамакскую ТЭЦ и третий энергоблок Ириклинской ГРЭС. Татарская ТГК-16 модернизирует Казанскую ТЭЦ-3 и Нижнекамскую ТЭЦ на 215 МВт. «Квадра» – Тамбовскую ТЭЦ и Смоленскую ТЭЦ-2 общей мощностью 256 МВт. ТГК-2 обновит 204 МВт на Ярославской ТЭЦ-2, Ярославской ТЭЦ-3 и Вологодской ТЭЦ. ТГК-2 – 200 МВт, «Мосэнерго» (входит в «Газпром энергохолдинг») обновит 257 МВт на ТЭЦ-25.
В Сибири отбор прошли два блока «Кузбассэнерго» (входит в «Сибирскую генерирующую компанию» СУЭК) – на Томь-Усинской ГРЭС мощностью 400 МВт, и один энергоблок на Ново-Иркутской ТЭЦ «Иркутскэнерго» (En+) мощностью 175 МВт.
Отбор не прошел ни один из проектов компании «Т плюс», которая заявляла три объекта – 200 МВт на Кировской ТЭЦ-5 и по 124,9 МВт на Ижевской ТЭЦ-2 и Самарской ТЭЦ, рассказал представитель компании: «Нас решение удивляет, поскольку выбор сделан в пользу иностранного оборудования и электрического рынка, где избыток предложения. А проблемы отрасли, по нашему мнению, в тепловой генерации и развитии рынка отечественного оборудования». Также отбор не прошла ТЭЦ-23 «Мосэнерго» на 110 МВт.
В «Интер РАО» довольны результатами отбора, сказал представитель компании. Газпром энергохолдинг» отказался от комментариев. Представитель Минэнерго не ответил на запрос. «Ведомости» ожидают комментарии ТГК-16, ТГК-2, «Квадры», «Сибирской генерирующей компании и «Иркутскэнерго».
Согласие госкомиссии на использование зарубежного оборудования на Заинской ГРЭС в условиях отсутствия дефицита мощности в первой ценовой зоне и без обязательств по локализации в будущем выглядит единовременным решением и вряд ли повторится в будущем, в том числе для второго блока станции, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Скляр: «Выпадающие проекты ТЭЦ «Т плюс» и «Мосэнерго» кажутся более нужными проектами с точки зрения долговременной надежности системы. В любом случае проект может и выглядеть дорогим с точки зрения потребителя, но может привести и к неожиданным плюсам. Например, оказать давление на цены на рынке на сутки вперед после ввода».