Нефть на белорусские НПЗ будет поставлять «Сафмар» Михаила Гуцериева

Человек, знакомый с ходом переговоров, рассказал «Ведомостям», что 10 января компании группы «Сафмар» исполнят обязательства по поставке в Белоруссию 130 000 т нефти. Всего в январе они планируют поставить в республику 650 000 т сырья по трубопроводу и 100 000 т – железнодорожным транспортом. Нефть будет поступать на два белорусских НПЗ – «Нафтан» и Мозырский.