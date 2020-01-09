Нефть на белорусские НПЗ будет поставлять «Сафмар» Михаила Гуцериева
Нефтяные компании «Русснефть» и «Нефтиса», входящие в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, будут поставлять нефть в Белоруссию, сообщил представитель группы.
Компании группы «Сафмар» добывают 18 млн т нефти в год, объяснил представитель, а это позволит не только выполнить обязательства на внутреннем рынке, но и полностью обеспечить поставки в Белоруссию – по утвержденному Министерством энергетики графику.
С 1 января 2020 г. российские нефтяные компании прекратили поставку нефти в Белоруссию. Они не смогли заключить контракты с белорусской госкомпанией «Белнефтехим» из-за разногласий в цене. Последние насколько лет белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) покупали нефть на условиях, сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, т. е. экспортная альтернатива плюс небольшая премия. Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их.
Белорусская сторона настаивала на отмене премии – и добилась своего. 4 января поставки возобновились на этих условиях, но пока только на один завод – «Нафтан».
Человек, знакомый с ходом переговоров, рассказал «Ведомостям», что 10 января компании группы «Сафмар» исполнят обязательства по поставке в Белоруссию 130 000 т нефти. Всего в январе они планируют поставить в республику 650 000 т сырья по трубопроводу и 100 000 т – железнодорожным транспортом. Нефть будет поступать на два белорусских НПЗ – «Нафтан» и Мозырский.