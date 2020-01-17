Бизнес / Экономика

Засуха и пожары угрожают добыче сырья в Австралии

Горнодобывающие компании пытаются найти воду для продолжения работы
Алексей Невельский Михаил Оверченко
Пожарный расчет около угольной шахты в Новом Южном Уэльсе /DEAN LEWINS / EPA / TASS

Необычно сильная засуха угрожает добыче полезных ископаемых на востоке Австралии, сообщает The Wall Street Journal. Из-за сильной жары в стране уже несколько месяцев бушуют лесные пожары, и ожидается, что период засухи продолжится, несмотря на прогнозируемые в ближайшие дни дожди.

Чтобы продолжать свою деятельность, горнодобывающие компании планируют выкачивать воду для своих операций из ранее затопленных шахт.

Аномальная засуха 

В Австралии, самом засушливом из населенных континентов, горнодобывающим компаниям и так приходится делить воду с фермерами и местными жителями. 

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.