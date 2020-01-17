Засуха и пожары угрожают добыче сырья в Австралии

Необычно сильная засуха угрожает добыче полезных ископаемых на востоке Австралии, сообщает The Wall Street Journal. Из-за сильной жары в стране уже несколько месяцев бушуют лесные пожары, и ожидается, что период засухи продолжится, несмотря на прогнозируемые в ближайшие дни дожди.