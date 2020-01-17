Засуха и пожары угрожают добыче сырья в Австралии
Горнодобывающие компании пытаются найти воду для продолжения работы
Необычно сильная засуха угрожает добыче полезных ископаемых на востоке Австралии, сообщает The Wall Street Journal. Из-за сильной жары в стране уже несколько месяцев бушуют лесные пожары, и ожидается, что период засухи продолжится, несмотря на прогнозируемые в ближайшие дни дожди.
Чтобы продолжать свою деятельность, горнодобывающие компании планируют выкачивать воду для своих операций из ранее затопленных шахт.
Аномальная засуха
В Австралии, самом засушливом из населенных континентов, горнодобывающим компаниям и так приходится делить воду с фермерами и местными жителями.
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