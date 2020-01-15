Экономика

Экономические и политические раздоры мешают решать общемировые проблемы

Самые высокие риски сегодня – экологические, считают участники Давосского форума
Михаил Оверченко Алексей Невельский
Глобальное потепление ударило и по горнолыжным курортам в Альпах /Reuters

Пока руководители государств заняты враждой друг с другом и улаживанием растущих политических разногласий внутри стран, увеличивается экзистенциальная угроза для всего мирового сообщества. Раздоры не позволят решить усугубляющиеся проблемы, опасаются эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Их «Доклад о глобальных рисках» призывает бизнес возглавить процесс перемен, ибо «мир не может ждать, пока рассеется туман геополитической и геоэкономической неопределенности». 

Впервые за 15 лет публикации доклада топ-5 наиболее вероятных рисков в 10-летней перспективе заняли риски экологические:

  • экстремальные погодные условия;

  • неспособность предотвратить изменение климата;

  • природные катастрофы;

  • сокращение биологического разнообразия;

  • экологические катастрофы, вызванные действиями человека.

Времени все меньше

Время на то, чтобы всерьез взяться за решение наиболее острых экологических, экономических и технологических проблем, быстро уходит, предупредил ВЭФ.

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