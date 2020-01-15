Экономические и политические раздоры мешают решать общемировые проблемы

Пока руководители государств заняты враждой друг с другом и улаживанием растущих политических разногласий внутри стран, увеличивается экзистенциальная угроза для всего мирового сообщества. Раздоры не позволят решить усугубляющиеся проблемы, опасаются эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Их «Доклад о глобальных рисках» призывает бизнес возглавить процесс перемен, ибо «мир не может ждать, пока рассеется туман геополитической и геоэкономической неопределенности».