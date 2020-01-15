Экономические и политические раздоры мешают решать общемировые проблемы
Пока руководители государств заняты враждой друг с другом и улаживанием растущих политических разногласий внутри стран, увеличивается экзистенциальная угроза для всего мирового сообщества. Раздоры не позволят решить усугубляющиеся проблемы, опасаются эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Их «Доклад о глобальных рисках» призывает бизнес возглавить процесс перемен, ибо «мир не может ждать, пока рассеется туман геополитической и геоэкономической неопределенности».
Впервые за 15 лет публикации доклада топ-5 наиболее вероятных рисков в 10-летней перспективе заняли риски экологические:
экстремальные погодные условия;
неспособность предотвратить изменение климата;
природные катастрофы;
сокращение биологического разнообразия;
экологические катастрофы, вызванные действиями человека.
Времени все меньше
Время на то, чтобы всерьез взяться за решение наиболее острых экологических, экономических и технологических проблем, быстро уходит, предупредил ВЭФ.