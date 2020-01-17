Аэропорт «Шереметьево» запустил новый терминал стоимостью 32 млрд рублей
В аэропорту «Шереметьево» заработал новый терминал С1, передает корреспондент «Ведомостей». Это пятый по счету терминал «Шереметьево». Его площадь – 127 000 кв. м, пропускная способность – 20 млн пассажиров в год. С его вводом общая пропускная способность «Шереметьево» достигла 80 млн человек.
С1 предназначен для обслуживания международных направлений, сегодня он принял первый рейс – борт «Аэрофлота» из Хельсинки (самолет сел в 13.02 мск). Согласно информации на онлайн-табло «Шереметьево», в новый терминал также сегодня прилетит самолет «Аэрофлота» из Дрездена в 18.20 мск. В 21.15 мск из терминала С1 запланирован вылет в Бухарест. Оба перелета будут выполнены на самолете на самолете Sukhoi Superjet 100.
Инвестиции в терминал составили 32 млрд руб. вместе с паркингом, рассказал председатель совета директоров «Шереметьево» Александр Пономаренко. В прошлом году «Шереметьево» сообщало, что строительство С1 обойдется в 19,9 млрд руб.
С1 так же, как и терминал B аэропорта (вместе они формируют северный терминальный комплекс и являются продолжением друг друга), будет предназначен только для «Аэрофлота», говорили «Ведомостям» в ноябре сотрудники «Шереметьево», «Аэрофлота» и других авиакомпаний. «Аэрофлот» формирует около 80% пассажиропотока «Шереметьево» и позиционируется как премиальный перевозчик. Сейчас внутренние рейсы авиакомпания выполняет из терминала В, который был открыт в мае 2018 г. Международные рейсы «Аэрофлот» также продолжит выполнять из работающих с 2010 г. терминалов D и Е, а также из терминала F, построенного в 1980 г. к Олимпиаде. В свою очередь из терминалов D, E, F выполняют рейсы все остальные авиакомпании «Шереметьево».
Добрать до терминала С1 и В можно на автобусах, запущенных «Аэроэкспрессом» от станции метро «Ховрино». Поезда «Аэроэкспресс» сейчас ходят только до южных терминалов «Шереметьево» — D F и Е. От этих терминалов пассажиры также могут добраться до В и С1 (северные терминалы — «Ведомости») по подземным тоннелям на поезде, который соединяет южный и северный терминальные комплексы.
«Шереметьево» – крупнейший аэропорт в России, по итогам 2018 г. он впервые вошел в десятку самых загруженных аэропортов в Европе (занял 10-е место). В 2015–2017 гг. «Шереметьево», по данным Международного совета аэропортов, находилось на 11-м месте в Европе, в 2014 г. и ранее – на 12-м, уступая «Домодедово». В 2019 г. аэропорт «Шереметьево» принял 49,9 млн человек, это восьмой результат в Европе.