Аэропорт «Шереметьево» запустил новый терминал стоимостью 32 млрд рублей

С1 так же, как и терминал B аэропорта (вместе они формируют северный терминальный комплекс и являются продолжением друг друга), будет предназначен только для «Аэрофлота», говорили «Ведомостям» в ноябре сотрудники «Шереметьево», «Аэрофлота» и других авиакомпаний. «Аэрофлот» формирует около 80% пассажиропотока «Шереметьево» и позиционируется как премиальный перевозчик. Сейчас внутренние рейсы авиакомпания выполняет из терминала В, который был открыт в мае 2018 г. Международные рейсы «Аэрофлот» также продолжит выполнять из работающих с 2010 г. терминалов D и Е, а также из терминала F, построенного в 1980 г. к Олимпиаде. В свою очередь из терминалов D, E, F выполняют рейсы все остальные авиакомпании «Шереметьево».