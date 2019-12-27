«Шереметьево» назвало дату открытия нового терминала
«Шереметьево» откроет терминал С1 17 января. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
С1 расположен на месте демонтированного терминала С. Его пропускная способность была 6 млн человек, новый терминал рассчитан на обслуживание 20 млн пассажиров ежегодно. С открытием С1 пропускная способность аэропорта вырастет с 55 млн до 75 млн пассажиров в год.
Строительство нового терминала обойдется в 19,9 млрд руб., сообщало «Шереметьево» в прошлом году. Новый терминал, как и терминал B, будет предназначен для рейсов «Аэрофлота». В С1 переведут международные рейсы авиакомпании. Сейчас они выполняются из работающих с 2010 г. терминалов D и Е, а также из терминала F, построенного в 1980 г. к московской Олимпиаде. Внутренние рейсы «Аэрофлот» выполняет из терминала В. В терминалы D, E, F летают также все остальные авиакомпании «Шереметьево».
«Шереметьево» – крупнейший аэропорт в России. По итогам 2018 г. он впервые вошел в десятку самых загруженных аэропортов в Европе (занял десятое место). В январе – октябре этого года «Шереметьево» обслужило 42,8 млн человек. В мае 2019 г. аэропорт вошел в рейтинг лучших аэропортов мира, заняв шестое место.