«Шереметьево» назвало дату открытия нового терминала

Строительство нового терминала обойдется в 19,9 млрд руб., сообщало «Шереметьево» в прошлом году. Новый терминал, как и терминал B, будет предназначен для рейсов «Аэрофлота». В С1 переведут международные рейсы авиакомпании. Сейчас они выполняются из работающих с 2010 г. терминалов D и Е, а также из терминала F, построенного в 1980 г. к московской Олимпиаде. Внутренние рейсы «Аэрофлот» выполняет из терминала В. В терминалы D, E, F летают также все остальные авиакомпании «Шереметьево».