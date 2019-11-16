Новый терминал для международных рейсов «Аэрофлота» откроется в январе

В С1 будут переведены международные рейсы «Аэрофлота». Сейчас внутренние рейсы авиакомпания выполняет из открытого в мае 2018 г. терминала В, а международные — из работающих с 2010 г. терминалов D и Е, а также из терминала F, построенного в 1980 г. к московской Олимпиаде. В терминалы D, E, F летают также все остальные авиакомпании «Шереметьево».