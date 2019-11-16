Новый терминал для международных рейсов «Аэрофлота» откроется в январе
Росавиация разрешила «Шереметьево» ввести в эксплуатацию терминал С1, его площадь 127 375 кв. м, пропускная способность — 20 млн пассажиров в год, сообщила пресс-служба аэропорта. Сейчас в терминале продолжаются пусконаладочные работы и тестирование оборудования, для приема рейсов он откроется в январе.
В С1 будут переведены международные рейсы «Аэрофлота». Сейчас внутренние рейсы авиакомпания выполняет из открытого в мае 2018 г. терминала В, а международные — из работающих с 2010 г. терминалов D и Е, а также из терминала F, построенного в 1980 г. к московской Олимпиаде. В терминалы D, E, F летают также все остальные авиакомпании «Шереметьево».
С1 также, как и терминал B (вместе они формируют северный терминальный комплекс и являются продолжением друг друга), будет предназначен только для «Аэрофлота», рассказали «Ведомостям» сотрудники «Шереметьево», «Аэрофлота» и других авиакомпаний. «Аэрофлот» формирует около 80 % пассажиропотока «Шереметьево» и позиционируется как премиальный перевозчик.
«Ведомости» ожидают комментарий «Аэрофлота». В прошлом году перевод всех внутренних рейсов в терминал В занял пять месяцев.
В этом году британское агентство Skytrax присвоило терминалу В высший рейтинг за качество сервиса — пять звезд. С1 изначально строился исходя из стандартов Skytrax и тоже будет претендовать на пять звезд, рассказывал «Ведомостям» первый замгендиректора «Шереметьево» Андрей Никулин. Южные Терминалы — D, E, F — получили от Skytrax по четыре звезды. Рейтинг сервиса аэропортов и авиакомпаний от этого агентства считается самым авторитетным в мире.
Строительство С1 обойдется в 19,9 млрд руб., сообщало «Шереметьево» в прошлом году. С его открытием пропускная способность аэропорта вырастет с 55 млн до 75 млн пассажиров в год.
«Шереметьево» — крупнейший аэропорт в России, по итогам 2018 г. он впервые вошел в десятку самых загруженных аэропортов в Европе (занял десятое место). В январе — октябре этого года «Шереметьево» обслужил 42,8 млн человек.