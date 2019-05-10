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Эксперты назвали лучшие аэропорты и авиакомпании мира

Компания AirHelp, специализирующаяся на защите прав пассажиров авиарейсов, представила рейтинги лучших в мире аэропортов и авиакомпаний. При их составлении учитывались своевременность и качество обслуживания, а также в случае с аэропортами – наличие пунктов питания и магазинов, а при оценке авиакомпаний – скорость обработки претензий.

Первое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии AirHelp занял «Хамад» (Доха, Катар). На втором месте расположился аэропорт Токио, на третьем – афинский международный аэропорт. Худшими признаны нидерландский «Эйндховен», международный аэропорт Кувейта и «Портела» (Лиссабон, Португалия).

В рейтинг лучших аэропортов вошло московское «Шереметьево», занявшее шестое место. Всего в списке 132 аэропорта. Помимо «Шереметьево» в него также попали московское «Домодедово» (92-е место) и екатеринбургский аэропорт «Кольцово» (94-е место).

Среди авиакомпаний первое место заняла Qatar Airways, на втором месте – American Airlines, на третьем – Aeromexico. В число худших попали Kuwait Airways, easyJet и Thomas Cook Airlines. Всего в списке 72 компании, в том числе российский «Аэрофлот», занявший 32-е место.

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