Компании Вексельберга и Троценко совместно поборются за аэропорт Благовещенска
Конкуренцию им составят структуры Олега Дерипаски
В декабре 2019 г. правительство Амурской области объявило конкурс на передачу аэропорта Благовещенска в концессию на 30 лет. Сейчас он принадлежит областному ГУПу. По данным Росавиации, Благовещенск – 38-й по трафику среди российских аэропортов. В 2019 г. пассажиропоток в нем вырос на треть до 560 000 человек.
В конкурсе планируют участвовать все три российских аэропортовых холдинга: структуры «Аэропортов регионов» Виктора Вексельберга, «Базового элемента» Олега Дерипаски и «Новапорта» Романа Троценко. Об этом «Ведомостям» рассказали три человека, близких к разным холдингам, и два человека, близких к участникам переговоров с Амурской областью. Все три претендента работают с конкурсной документацией, добавляют два собеседника.
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