Компании Вексельберга и Троценко совместно поборются за аэропорт Благовещенска

В декабре 2019 г. правительство Амурской области объявило конкурс на передачу аэропорта Благовещенска в концессию на 30 лет. Сейчас он принадлежит областному ГУПу. По данным Росавиации, Благовещенск – 38-й по трафику среди российских аэропортов. В 2019 г. пассажиропоток в нем вырос на треть до 560 000 человек.