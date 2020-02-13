«Инвитро» решила строить сеть мини-клиник под своим брендом
Специализирующаяся на лабораторных исследованиях «Инвитро» начала развивать сеть небольших клиник под одноименным брендом. Об этом «Ведомостям» сообщил ее представитель.
В таких медицинских центрах «Инвитро» помимо лабораторной диагностики прием ведут нескольких врачей. В основном это терапевты и гинекологи, уточнил представитель компании. На ее сайте сказано, что можно также записаться к кардиологу, неврологу, травматологу и др. Выбор врачей зависит от площади медцентра: чем она больше – тем больше специалистов ведут прием, объясняет представитель компании.
«Инвитро» – одна из крупнейших сетей, специализирующихся на медицинских анализах, в России. У нее около 1500 медицинских офисов: 797 собственных и 648 по франшизе. Оборот группы за 2019 г., по собственным данным, – 20 млрд руб.