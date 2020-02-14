«Мединвестгрупп» выкупила долю Baring Vostok в ЕМС
«Мединвестгрупп» Виктора Харитонина выкупила у Baring Vostok 27,78% АО «Европейский медицинский центр» (European Medical Center, EMC), говорится в сообщении компаний.
Сумму и условия сделки по продаже доли в EMC представители сторон не раскрывают. Директор «Петербургского медицинского форума» Сергей Ануфриев оценивает ее примерно в 20 млрд руб.
ЕМС был основан в 1989 г. на базе поликлиники № 6. В 1994 г. его собственником стал французский бизнесмен Андре Кобулофф. В 2006 г. он продал компанию аптечной сети «36,6», а та, в свою очередь, – экс-акционеру «Нидана» Игорю Шилову. В 2012 г. владельцем блокирующего пакета акций EMC стал Baring Vostok. Шилов остается основным акционером сети: сейчас ему принадлежит 68,75%. По данным Vademecum за 2018 г., ЕМС – третья по выручке сеть частных клиник в России после ГК «Медси» и клиник «Мать и дитя». По итогам прошлого года ее выручка составила 16 млрд руб. (в 2018 г. – 4,947 млрд руб.), EBITDA – 6,1 млрд руб. Пациентами медицинских клиник сети в 2019 г. стали более 88 000 человек.
«Мединвестгрупп» специализируется на инвестициях в медицинской сфере. В ее портфель, как сказано на сайте компании, входят сеть ядерной медицины «ПЭТ Технолоджи», клиники «К+31» и «Клиники Лядова», а также медицинские лаборатории Labquest. До 2025 г. «Мединвестгрупп» планировала вложить в открытие 40 новых объектов в России более 20 млрд руб, сообщала газета «Коммерсантъ».
В феврале прошлого года Следственный комитет по заявлению члена совета директоров и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова возбудил дело о хищении у банка 2,5 млрд руб. В растрате средств обвиняют основателя Baring Vostok Майкла Калви и других топ-менеджеров фонда. Связана ли сделка с продажей пакета в ЕМС с ситуацией с топ-менеджментом Baring Vostok, неизвестно. Представитель фонда это не комментирует. Он сказал лишь, что решение о продаже акций EMC соответствует инвестиционной стратегии компании. О том, что Baring Vostok ищет покупателя на свой пакет акций в ЕМС, стало известно около года назад, утверждает гендиректор EMC Андрей Яновский. Компания не являлся профильным инвестором: ее задача как инвестиционного фонда состояла в том, чтобы увеличить стоимость актива и перепродать его по выгодной цене, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки. По его словам, в результате сделки ЕМС получил профильного инвестора с медицинскими активами.
Сотрудничество с «Мединвестгрупп» позволит ЕМС развивать онкологическое направление и проводить региональную экспансию, говорит Яновский. Он напоминает, что новый акционер известен медицинскими проектами в области диагностики и лечения онкозаболеваний. ЕМС для «Мединвестгрупп» – профильный медицинский актив, который как раз активно занимается развитием онкологического направления, подтверждает исполнительный директор практики по оказанию услуг государственным органам и общественному сектору PwC Владимир Гераскин.
У «Мединвестгрупп» есть активы по всей стране, напоминает директор «Петербургского медицинского форума» Сергей Ануфриев. Партнерство с ЕМС, по его словам, позволит новому инвестору выстроить более эффективную систему оказания медицинской помощи (например, он сможет отправлять пациентов своих клиник на лечение в высокоспециализированное медицинское учреждение), а сети клиник – нарастить поток клиентов.