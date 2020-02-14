«Мединвестгрупп» выкупила долю Baring Vostok в ЕМС

В феврале прошлого года Следственный комитет по заявлению члена совета директоров и акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова возбудил дело о хищении у банка 2,5 млрд руб. В растрате средств обвиняют основателя Baring Vostok Майкла Калви и других топ-менеджеров фонда. Связана ли сделка с продажей пакета в ЕМС с ситуацией с топ-менеджментом Baring Vostok, неизвестно. Представитель фонда это не комментирует. Он сказал лишь, что решение о продаже акций EMC соответствует инвестиционной стратегии компании. О том, что Baring Vostok ищет покупателя на свой пакет акций в ЕМС, стало известно около года назад, утверждает гендиректор EMC Андрей Яновский. Компания не являлся профильным инвестором: ее задача как инвестиционного фонда состояла в том, чтобы увеличить стоимость актива и перепродать его по выгодной цене, говорит собеседник «Ведомостей», знакомый с деталями сделки. По его словам, в результате сделки ЕМС получил профильного инвестора с медицинскими активами.