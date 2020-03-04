Угольщики не могут выполнить поручение правительства
Замминистра энергетики Анатолий Яновский 4 марта проведет с производителями угля и профильными ведомствами совещание о методике распределения доступа к перевозкам грузов в условиях ограничения пропускных способностей железнодорожной инфраструктуры. Об этом рассказали «Ведомостям» три человека, близких к участникам совещания, и подтвердил топ-менеджер крупной угольной компании. Разработать методику до 20 марта поручил Минтрансу первый вице-премьер Андрей Белоусов по итогам совещания 25 февраля (текст протокола есть у «Ведомостей», его содержание подтвердили четыре человека, близких к разным участникам). Белоусов также поручил профильным министерствам до 20 марта оценить финансовый результат РЖД от перевозок угля и рентабельность экспорта угля. Минэнерго и Минтранс не ответили на запросы. РЖД переадресовала вопросы в Минэнерго.
Задачу увеличивать экспорт угля в Азию поставил в августе 2018 г. на президентской комиссии по ТЭКу министр энергетики Александр Новак. На европейском рынке российский энергетический уголь занимает около 40%, на азиатском – меньше 10%, приводил он данные. К 2025 г. его долю планируется довести до 20%. Для этого потребуется около 1 трлн руб. частных инвестиций в добычу. Но уголь перевозится преимущественно по железной дороге. Доля угля в структуре погрузки РЖД в 2019 г. составляла почти 30% – 372 млн т. В структуре выручки РЖД на перевозку угля приходится 20,8% – 233,6 млрд руб. (данные «Infoline-аналитики»).
Сейчас на Азию приходится 25% российского экспорта энергетического угля – 99,4 млн т в 2018 г., на долю Европы – 27% (104 млн т), приводит данные Институт проблем естественных монополий. Увеличение поставок в Азию становится особенно актуальным в условиях ужесточения экологического регулирования в Европе. 64,5% экспорта российского угля в европейском направлении приходится на страны Евросоюза. А ЕС сокращает импорт угля с 2012 г., цены на энергетический уголь в Европе падают: только за 2019 г. – на 25–37% до $50–60 за 1 т.
В Азии ситуация пока обратная: плата за выбросы парниковых газов низкая или отсутствует, а СПГ дорог. Но и тут российские угольщики могут столкнуться с трудностями, предостерегают эксперты: замедление роста азиатских экономик, инфраструктурные ограничения, рост конкуренции.
Закрытие угольной генерации в ЕС лишает рынка сбыта не только российских угольщиков, что приведет к появлению дополнительных конкурентов на азиатских рынках и избыточному предложению в регионе, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. В таких условиях подземную добычу придется сокращать, констатирует эксперт. По его оценкам, до 25% угольной отрасли, или $4 млрд доходов от экспорта угля, может пострадать в сложившейся конъюнктуре.
РЖД по итогам 2019 г. отчиталась о перевыполнении плана по увеличению провозной способности Восточного полигона на 55 млн т к уровню 2012 г. (фактические перевозки экспортных грузов за семь лет выросли с 58,1 млн до 114 млн т в 2019 г.), а в 2020 г. заявила о готовности перевезти на Дальний Восток 124,9 млн т грузов, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но эти показатели были достигнуты за счет технологических мер. Планы реконструкции БАМа и Транссиба РЖД полностью выполнить не смогла, подчеркивает эксперт. Угольные компании, по сути, оказались в ситуации, когда на Запад везти невыгодно, а нарастить отгрузки на Восток не позволяет инфраструктура, говорит Бурмистров. В условиях ограниченных провозных способностей у производителей логично возникают вопросы, какую часть их заявок удовлетворяет РЖД. В этих условиях механизм одобрения заявок становится менее прозрачным для компаний, рассуждает он, это приводит грузовладельцев к мысли, что процент удовлетворенных заявок может зависеть от лоббистских возможностей, поэтому желание сделать механизм выполнения заявок более понятным и прозрачным логично. Представитель РЖД подчеркнул, что лоббизм в этом вопросе невозможен: все заявки распределяются между грузоотправителями пропорционально.