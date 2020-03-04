Угольщики не могут выполнить поручение правительства

РЖД по итогам 2019 г. отчиталась о перевыполнении плана по увеличению провозной способности Восточного полигона на 55 млн т к уровню 2012 г. (фактические перевозки экспортных грузов за семь лет выросли с 58,1 млн до 114 млн т в 2019 г.), а в 2020 г. заявила о готовности перевезти на Дальний Восток 124,9 млн т грузов, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Но эти показатели были достигнуты за счет технологических мер. Планы реконструкции БАМа и Транссиба РЖД полностью выполнить не смогла, подчеркивает эксперт. Угольные компании, по сути, оказались в ситуации, когда на Запад везти невыгодно, а нарастить отгрузки на Восток не позволяет инфраструктура, говорит Бурмистров. В условиях ограниченных провозных способностей у производителей логично возникают вопросы, какую часть их заявок удовлетворяет РЖД. В этих условиях механизм одобрения заявок становится менее прозрачным для компаний, рассуждает он, это приводит грузовладельцев к мысли, что процент удовлетворенных заявок может зависеть от лоббистских возможностей, поэтому желание сделать механизм выполнения заявок более понятным и прозрачным логично. Представитель РЖД подчеркнул, что лоббизм в этом вопросе невозможен: все заявки распределяются между грузоотправителями пропорционально.