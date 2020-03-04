Аптеки предупредили о дефиците лекарств и росте цен из-за новых законов
Нововведения должны помочь в борьбе с ростом цен на лекарства, надеются депутаты.
Один пакет поправок в федеральные законы «Об обращении лекарственных средств» и «Об основах охраны здоровья граждан» касается работы аптек при чрезвычайных ситуациях. Авторы – председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов (все – из «Единой России»).
Депутаты предлагают дать правительству право фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия, если они подорожали на 30% и более за 30 календарных дней, а также во время эпидемий, угрожающих стране, говорится в законопроекте. Список препаратов и медизделий будет составлять правительство, а срок ограничения цен не может превышать 90 дней.
Это «поможет избежать неоправданного завышения цен при росте спроса, как это уже было с некоторыми препаратами и медицинскими масками», заявил Володин: «Недобросовестные продавцы больше не смогут использовать чрезвычайные, угрожающие здоровью и жизни людей ситуации для личной наживы».
«Законопроект был только вчера внесен, а аптечные сети уже заявляют о возможном удорожании лекарств на 5–15%. Это называется шантаж. Внесенный документ нацелен как раз на сдерживание цен. Если представители аптечных сетей думают, что можно волюнтаристическим путем поднять цену, то это предмет разбирательства прежде всего и ФАС, и других ведомств». Об отзывах аптек на предложение депутатов по регулированию их работы 3 марта 2020 г.
Второй пакет поправок регулирует работу аптек в целом. Авторы – Неверов, Исаев, член счетной комиссии Госдумы Елена Панина, депутат от Свердловской области Александр Петров, зампред Совета Федерации Галина Карелова.
Проект устанавливает для аптек «порог доминирования»: доля одной аптечной сети не сможет превышать 20% оборота рынка в муниципалитете и городах федерального значения – Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. Ограничиваются бонусы от производителей для аптек за продвижение товара – не более 5% цены поставки. Сейчас он достигает и 60%, говорил Исаев ранее. Устанавливается отсрочка выплат не более 90 дней с получения лекарств заказчиком.
5 февраля зампред правительства Татьяна Голикова жаловалась президенту Владимиру Путину на резкий рост цен в некоторых аптеках на медицинские маски и лекарства, нужные для борьбы с коронавирусом. Президент предложил лишать лицензий аптеки, наживающиеся на ажиотажном спросе на маски.
Последний раз серьезный рост цен на лекарства был на рубеже 2014–2015 гг. из-за девальвации рубля – на 30–50%, вспоминает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Заморозка цен на лекарства при подорожании или эпидемии может привести к дефициту отдельных товаров в чрезвычайных ситуациях и возникновению теневого рынка, опасается он.
В начале 2020 г. цена медицинских масок выросла из-за производителей и дистрибуторов – аптеки не увеличивали наценку, уверяет исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. Масок по обычной цене не было, аптеки перестали их покупать, боясь обвинений в спекуляции, и товар исчез с полок, добавляет гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин. Во избежание подорожания масок достаточно добавить их в список жизненно важных препаратов, цены на которые регулирует государство, считает гендиректор фармдистрибутора «Катрен» Леонид Конобеев.
Регулировать цены медизделий при эпидемиях логично, но одновременно нужно ограничивать экспорт, указывает гендиректор дистрибутора ФК «Гранд капитал» Денис Ременяко. Надо четко прописать в законопроекте механизм определения цены в чрезвычайных ситуациях, добавляет директор по развитию дистрибутора «Пульс» Сергей Еськин.
В целом аптечный рынок уже жестко регулируется, напоминают гендиректор аптек «Неофарм» и «Столички» Евгений Нифантьев и гендиректор розничного подразделения «36,6» Александр Кузин. По их данным, 40% продаж в аптеках – препараты из списка жизненно необходимых и важнейших. «Следующий логичный шаг – выдавать лекарства и продукты по талонам, как в СССР, чтобы не было дефицита», – иронизирует Кузин.
Ограничения могут привести к росту цен и дефициту отдельных лекарств, опасается Кузин. Бонусы производителей заложены в розничные цены препаратов. Если маркетинговые выплаты отменить, цены на лекарства вырастут на 5–7%, оценивает Нифантьев. По оценке Конобеева, цены могут вырасти на 5–10%.
Если какой-то препарат из-за новых ограничений станет невыгоден производителю, дистрибутору и аптеке, он покинет рынок, предполагает Кузин. Самый большой риск от поправок – ухудшение качества лекарственного обеспечения населения, предупреждает Еськин.
Минпромторг не получал на согласование законопроекты о регулировании аптек, сообщил его представитель. Представители «Риглы», ЦВ «Протек», «Эркафарма», «Асны», Голиковой, Минздрава, ФАС, Росздравнадзора не ответили на запросы.