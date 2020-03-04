Аптеки предупредили о дефиците лекарств и росте цен из-за новых законов

«Законопроект был только вчера внесен, а аптечные сети уже заявляют о возможном удорожании лекарств на 5–15%. Это называется шантаж. Внесенный документ нацелен как раз на сдерживание цен. Если представители аптечных сетей думают, что можно волюнтаристическим путем поднять цену, то это предмет разбирательства прежде всего и ФАС, и других ведомств». Об отзывах аптек на предложение депутатов по регулированию их работы 3 марта 2020 г.

Александр Петров член комитета Госдумы по охране здоровья