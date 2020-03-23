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Правительство меняет гендиректора крупнейшей в России лизинговой компании

ГТЛК возглавит топ-менеджер ВЭБ.РФ Михаил Полубояринов
Александр Воробьев
Александр Рюмин / ТАСС

В ближайшее время должен смениться гендиректор на 100% принадлежащей Минтрансу Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Вместо Сергея Храмагина, который руководит ГТЛК с 2012 г., этот пост займет Михаил Полубояринов. Об этом «Ведомостям» рассказали два профильных федеральных чиновника. Соответствующую директиву для голосования членам совета директоров ГТЛК подписал первый вице-премьер Андрей Белоусов, добавляют собеседники «Ведомостей».

Представитель ВЭБ.РФ подтвердил переход Полубояринова на новую работу. Он покидает госкорпорацию 23 марта.

У Полубояринова сложились хорошие рабочие отношения с председателем правления ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым, говорит знакомый Полубояринова. Переход топ-менеджера в ГТЛК создаст условия для координации усилий Минтранса, ГТЛК и ВЭБ.РФ в транспортной отрасли, продолжает собеседник «Ведомостей».

Полубояринов является первым зампредом госкорпорации ВЭБ.РФ, входит в совет директоров «Аэрофлота», в 2000–2009 гг. он был заместителем гендиректора этой авиакомпании. В ВЭБ.РФ Полубояринов курировал направления развития бизнеса и проблемных активов, а с 2018 г. – направление финансов, уточнили в пресс-службе госкорпорации.

ГТЛК станет первой крупной госкомпанией, чей руководитель сменился при новом правительстве. В январе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, новым премьер-министром стал Михаил Мишустин, Белоусов из помощников президента перешел на должность первого вице-премьера.

ГТЛК в 2018 г. стала крупнейшей по лизинговому портфелю компанией в России. Сейчас он превышает 1 трлн руб. ГТЛК, говорится в ее презентации, является лидером в лизинге авиационного транспорта, водных судов и железнодорожных вагонов. За девять месяцев 2019 г. ГТЛК получила 2,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.

О причинах смены Храмагина собеседники «Ведомостей» не говорят. Полубояринов – человек Белоусова, утверждает один из них. Храмагин останется в совете директоров ГТЛК.

«Ведомости» направили запросы представителям Белоусова, Минтранса и ГТЛК.

ГТЛК была создана в 2009 г. для продвижения российской коммунальной техники, за счет докапитализации из бюджета она закупала технику у российских производителей и по льготным ставкам передавала ее в лизинг. В 2015 г. этот опыт был распространен на российский самолет SSJ100, а в 2016 г. – на российские вертолеты. Именно в эти годы начался быстрый рост ГТЛК, она стала крупнейшим покупателем российских самолетов SSJ100 и L-410, а также вертолетов «Ансат» и Ми-8.

ГТЛК – единственная крупная лизинговая компания России, которая не находится под западными санкциями. Только она продолжает работать с европейскими и азиатскими авиакомпаниями.

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