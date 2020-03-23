Правительство меняет гендиректора крупнейшей в России лизинговой компании

ГТЛК была создана в 2009 г. для продвижения российской коммунальной техники, за счет докапитализации из бюджета она закупала технику у российских производителей и по льготным ставкам передавала ее в лизинг. В 2015 г. этот опыт был распространен на российский самолет SSJ100, а в 2016 г. – на российские вертолеты. Именно в эти годы начался быстрый рост ГТЛК, она стала крупнейшим покупателем российских самолетов SSJ100 и L-410, а также вертолетов «Ансат» и Ми-8.